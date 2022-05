Policjanci po służbie zatrzymali agresywną klientkę taksówki Data publikacji 11.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwoje policjantów wracając do domu po służbie zareagowało na atak pasażerki na kierowcę taksówki. Funkcjonariusze wyciągnęli pijaną i agresywną kobietę z auta i o wszystkim powiadomili dyżurnego. 39-latka z Gdańska została zatrzymana. Okazało się, że kobieta nie chciała zapłacić taksówkarzowi za kurs, a podczas kłótni z mężczyzną wykręciła mu kciuk oraz uszkodziła samochód, powodując straty na ponad 1 tys. zł. Badanie wykazało, że podczas zdarzenia gdańszczanka była pod wpływem alkoholu - miała prawie 2,5 promila. Kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała oraz zniszczenia mienia. Teraz grozi jej 5 lat więzienia.

W niedzielę wieczorem, 08.05.2022 r., policjant z Oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku i policjantka z komisariatu Gdynia Śródmieście po zakończonej służbie wracali do domu. Na ul. Piastowskiej w Gdańsku funkcjonariusze zwrócili uwagę na zaparkowaną taksówkę, w której drzwi co chwila otwierały się i zamykały. Z auta było słychać odgłosy kłótni, policjant i policjantka zauważyli też, że pasażerka okładała rękoma kierowcę. Policjanci natychmiast zareagowali na tę sytuację i w rozmowie z taksówkarzem ustalili, że pijana i agresywna klientka nie chce zapłacić mu za kurs, a podczas kłótni wyłamała pokrzywdzonemu kciuk oraz uszkodziła mu samochód. Funkcjonariusze okazali kobiecie legitymacje służbowe i wydali polecenia opuszczenia pojazdu, do których ta się nie zastosowała. Ostatecznie policjanci wyciągnęli agresywną kobietę z auta i zadzwonili na numer alarmowy. Na miejscu pojawili się policjanci z ruchu drogowego, którzy zatrzymali 39-latkę z Gdańska. W trakcie interwencji kobieta była agresywna, nie wykonywała poleceń policjantów, dlatego funkcjonariusze użyli wobec niej środków przymusu bezpośredniego. Badanie wykazało, że zatrzymana była pod wpływem prawie 2,5 promila alkoholu i noc spędziła w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych.

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że podejrzana zamówiła kurs taksówką. Kiedy przyszło jej zapłacić 16 złotych za przejazd, odmówiła zapłaty za usługę. Gdy kierowca zaczął upominać się o pieniądze, kobieta wszczęła awanturę, zaczęła bić i szarpać mężczyznę, a także wyłamała mu kciuk, powodując uszkodzenie ciała trwające powyżej 7 dni. Ponadto podczas zdarzenia gdańszczanka w maździe taksówkarza urwała dwa lusterka, powodując straty na ponad 1 tys. zł.

Wczoraj, 10.05.2022 r., zatrzymana 39-latka została przesłuchana i usłyszała zarzuty za uszkodzenie ciała oraz zniszczenia mienia.

Za uszkodzenie ciała i spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu grozi kara 5 lat więzienia. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo uszkodzenia mienia.

(KWP w Gdańsku / mw)