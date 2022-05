Podejrzewany o zabójstwo żony i teściowej zatrzymany przez wyszkowskich policjantów Data publikacji 11.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyszkowscy policjanci dziś około godz. 11 w lesie w okolicy miejscowości Leszczydół Nowiny zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który może mieć związek z pożarem domu, w którym ujawniono zwłoki 2 kobiet. Mężczyzna próbował zaatakować policjantów nożem. Funkcjonariusze zmuszeni byli użyć broni. Podejrzewany mężczyzna został zraniony w nogę i obezwładniony. W eskorcie policjantów przewieziony został do szpitala.

Od wczorajszych godzin rannych, kiedy to w pożarze jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Białostockiej w Wyszkowie ujawniono zwłoki dwóch kobiet w wieki 58 i 83 lat, trwały bardzo intensywne czynności związane z ustaleniem okoliczności ich śmierci. Do zadań zostali wytypowani najlepsi policjanci z Wyszkowa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Śledczy przesłuchali kilkanaście osób, zabezpieczono monitoringi, a na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślady.

Wstępne czynności wskazywały, że związek ze zdarzeniem może mieć mąż młodszej kobiety, dlatego rozpoczęto poszukiwania 57-latka, w których brało udział kilkudziesięciu policjantów, w tym specjalna grupa poszukiwawcza. Wykorzystany również został policyjny helikopter oraz drony. W poszukiwaniach policjantów wspierali strażacy.

Dziś około godziny 11 w trakcie sprawdzania lasu w okolicy miejscowości Leszczydół Nowiny policjanci namierzyli miejsce ukrywania się 57-latka. Mężczyzna na widok policjantów wybiegł z miejsca ukrycia z nożem i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg i wezwali uciekiniera do zatrzymania się, a następnie oddali strzał ostrzegawczy. Wtedy mężczyzna odwrócił się i próbował zaatakować nożem policjantów. Funkcjonariusze oddali kolejny strzał w kierunku mężczyzny, a następnie obezwładnili go. 57-latek został ranny w nogę. Policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej i wezwali na miejsce służby ratunkowe. Mężczyzna przytomny, w eskorcie policjantów został przewieziony do szpitala.

Nad sprawą cały czas pracują wyszkowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

Autor: kom. Damian Wroczyński