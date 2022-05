Policyjna emerytura zwierząt służbowych Data publikacji 13.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trudno sobie wyobrazić realizację niektórych zadań przez Policję bez możliwości wsparcia psów i koni służbowych. Dlatego bardzo ważna jest troska o te zwierzęta po ich przejściu na emeryturę.

Od 21 grudnia 2021 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, dotyczące policyjnych psów i koni, które przestają służyć w Policji. Przewidują one, że zwierzęta te pozostają dożywotnio na stanie swojej jednostki, a ich opiekunem w pierwszej kolejności zostaje dotychczasowy przewodnik lub policjant - jeździec. Co ważne Komendant Główny Policji na wniosek opiekunów może zezwolić na objęcie takim samym wsparciem zwierzęta, ktore odeszły ze służby przed wejściem w życie nowych regulacji, jakim objęte są te, które przechodzą na emeryturę i mają zapewnioną opiekę na mocy ustawy.

Pierwszym psem służbowym, który skorzystał z dobrodziejstwa nowych przepisów był Komik, pies patrolowo-tropiący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który z powodu problemów z kręgosłupem, nie mógł już dalej pomagać swoją pracą Policji i 5 stycznia 2022 r. przeszedł na emeryturę.



Po wejściu w życie nowych przepisów na policyjną emeryturę przeszło 40 psów służbowych. Ich opiekunowie otrzymali wsparcie w postaci finansowania wyżywienia czworonogów, a także pokrycia kosztów zabiegów profilaktycznych i leczenia.

Na takie wsparcie przyznane przez Komendanta Głównego Policji mogły liczyć również 4 konie i 45 psów, które odeszły ze służby przed wejściem w życie nowych przepisów. Wśród psów objętych wsparciem były owczarki niemieckie, owczarki belgijskie malinois, owczarki holenderskie i foxteriery, które realizowały zadania patrolowo - tropiące (24), patrolowe (4), tropiące (2), tropiące osoby według założeń mantrailingu (1), do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych (4), do wyszukiwania zapachów narkotyków (7), do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich (3).



Psy służbowe objęte wsparciem przez Komendanta Głównego Policji mieszkają w różnych częściach kraju, a swoją pracę na rzecz Policji wykonywały z wielkim oddaniem przez wiele lat.

Obecnie w Policji służą 902 psy i 67 koni. W służbie prewencyjnej są 862 psy, w służbie kryminalnej 34 i kontrterrorystycznej 6.

Najwięcej czworonogów to psy patrolowo-tropiące, które wykorzystywane są do służby patrolowej oraz tropienia śladów ludzkich. Jest ich w Policji 461. Poza tym w Policji służy 69 psów tropiących wykorzystywanych głównie do tropienia śladów ludzkich oraz poszukiwań osób zaginionych, 104 do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz 157 do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Najwięcej w Policji służy owczarków niemieckich i owczarków belgijskich malinois, natomiast najbardziej popularne rasy koni służbowych to rasa śląska i polski koń szlachetny półkrwi.

Policyjne zwierzęta przechodzą na emeryturę np. w sytuacji trwałej utraty sprawności, z uwagi na stan zdrowia nie rokujący poprawy czy też z braku postępów w szkoleniu.

Pies może przejść na emeryturę po ukończeniu 9 roku życia, a koń po ukończeniu 15 roku życia.

Przyznanie zwierzętom wsparcia powoduje, że są one w sposób kompleksowy zaopiekowane, gdy kończą służbę w Policji. W ten sposób docenia się ich ciężką wieloletnią pracę.

(Biuro Prewencji KGP/ foto: Jacek Herok BKS KGP oraz archiwum prywatne opiekunów zwierząt)