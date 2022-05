Podczas urlopu pomagali uchodźcom

Dwóch bytowskich policjantów planując swój urlop postanowiło wykorzystać go także na to, by pomóc innym. Wypożyczyli busa, zrobili zrzutkę, zabrali najpotrzebniejsze rzeczy i ruszyli na granice z Ukrainą. Przez 5 dni zrobili około 4 tysiące kilometrów rozwożąc leki, sprzęt medyczny i transportując uchodźców do miast w naszym kraju.