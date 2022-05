Noc Muzeów 2022 w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 15.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz ósmy Komenda Główna Policji wzięła udział w Nocy Muzeów otwierając swoje progi dla zwiedzających. Tym razem wydarzenie miało miejsce w siedzibie Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Orkana 14. W poprzednich latach uczestnicy Nocy Muzeów mieli możliwość zwiedzania gmachu Komendy Głównej Policji w budynku przy ul. Puławskiej. Dla osób, które co roku właśnie tam odwiedzały najważniejszą komendę w kraju była to doskonała okazja, żeby tej nocy zobaczyć coś nowego.

Wieczorem, 14 maja o godzinie 18:00 otworzyły się bramy muzeum dla pierwszych zwiedzających. Przywitał ich uroczyście Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Roman Kuster w obecności gospodarza obiektu, Dyrektora Biura Edukacji Historycznej podinsp. Krzysztofa Musielaka. Trzy osoby, które jako pierwsze przekroczyły bramę muzeum zostały specjalnie uhonorowane możliwością złożenia swojego podpisu w Księdze Pamiątkowej Komendy Głównej Policji. Wpisu do księgi dokonał także komendant nadinsp. Roman Kuster. Księga jest jednym z eksponatów w zrekonstruowanym gabinecie ostatniego Komendanta Głównego Policji Państwowej.

Zwiedzający wchodzili do muzeum w grupach liczących 20 osób, a o ekspozycji opowiadali im przewodnicy - na co dzień pracownicy Biura Edukacji Historycznej. A było co oglądać oraz czego słuchać. We wspomnianym wyżej gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej oprócz ciekawych eksponatów można było m.in. posłuchać muzyki z oryginalnych, bardzo starych płyt winylowych odtwarzanych na równie wiekowym gramofonie. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się kolekcja mundurów i wyposażenia funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz repliki bogato zdobionych hełmów. Dało się zauważyć, że bardzo atrakcyjna, szczególnie dla przedstawicielek płci pięknej, okazała się wystawa przedstawiająca umundurowanie kobiet pełniących służbę w okresie międzywojennym XX wieku. Uzupełnieniem tego wątku był film poświęcony historii kobiet w Policji od początku istnienia tej formacji. Bardzo atrakcyjnie wypadły występy z udziałem rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Oświęcimia oraz stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Katowicach, Oddział Warszawa - zaprezentowali oni zabawne sceny rodzajowe związane ze służbą na terenie przedwojennej Warszawy.

Goście Muzeum Policji Komendy Głównej Policji mieli okazję pogłębić swoja wiedzę także na temat udziału funkcjonariuszy Policji Państwowej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Zaprezentowano umundurowanie policjantów biorących udział w misjach pokojowych poza granicami kraju oraz emblematy, naszywki i związane z tymi misjami pamiątki z bogatej kolekcji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Prelekcje na temat wystaw uatrakcyjniały konkursy, w których największą spostrzegawczością wykazywały się dzieci. Do refleksji o tym, jak długą i bogatą historię ma ta formacja skłaniała ekspozycja przedstawiająca służbowe łodzie policyjne – drewnianą „pychówkę” oraz łódź silnikową z 1920 r.

Ostatni zwiedzający weszli do muzeum o godzinie 21:30. Dzieci otrzymały dyplomy potwierdzające udział w tym wydarzeniu. Ósma edycja Nocy Muzeów w Komendzie Głównej Policji przyciągnęła 270 osób.

_____________________

Tekst: Tomasz Dąbrowski

Foto: Paweł Ostaszewski