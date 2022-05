Wspólne działania Policji i mediów przeciw oszustom Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemal każdego dnia policjanci otrzymują zgłoszenia o różnego rodzaju oszustwach. Aby obronić się przed działaniem przestępców, musimy być przede wszystkim ostrożni, dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, przy współpracy z Telewizją Sędziszów Małopolski, przygotowała cykl publikacji dotyczących metod działania oszustów. Jednym z nich jest metoda wyłudzania pieniędzy za pomocą SMS-a.

Otrzymałeś SMS-a z informacją, że minął termin zapłaty jakiejś należności lub konieczności dopłacenia do przesyłki, lub rachunku? Uważaj, to może być próba oszustwa. Przestępcy, podszywając się pod różne firmy m.in. kurierskie, wysyłają SMS-y z linkiem do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki. Niestety kliknięcie w niebezpieczny link, umożliwia przestępcom przejęcie naszego konta bankowe, a tym samym wyłudzenie zgromadzonych tam oszczędności.

Jak wygląda ten proceder przestępczy?

1. Oszust wysyła swój SMS do jak największej liczby losowych numerów. W wiadomości, której treść może dotyczyć np. dopłaty do przesyłki, zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska.

2. W takiej wiadomości podany jest także link, który przekierowuje potencjalną ofiarę na stronę podobną do strony banku bądź operatora płatności. Celem oszustów jest nakłonienie odbiorcy do kliknięcia w link prowadzący do fałszywego panelu płatności.

3. Tam nieświadoma osoba wprowadza dane dotyczące konta, takie jak login czy hasło. Po otrzymaniu takich informacji przestępcy mogą uzyskać dostęp do naszej poczty czy konta bankowego. Mogą również sprzedać nasze dane innym oszustom.

Jak uniknąć tego typu oszustwa?

1. Pamiętajmy, większość firm kurierskich, które działają na polskim rynku, nie stosuje takich praktyk.

2. Oczekując na przesyłkę, zawsze zachowaj ostrożność i rozsądek, czytaj uważnie otrzymane SMS-y i nigdy nie wchodź w linki przesłane za pomocą wiadomości.

3 Nie klikaj w podejrzane linki, wiąże się to z dużym ryzykiem. Szczególne zagrożenie stanowią linki zawarte w wiadomości od nieznanego nadawcy

4. Dokonując płatności poprzez bankowość elektroniczną, zawsze należy zalogować się bezpośrednio na stronie swojego banku.

5. Zweryfikujmy transakcję, którą mamy zaakceptować, może nas to uchronić przed utratą naszych oszczędności.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można bezpośrednio skontaktować się z rzekomym nadawcą SMS-a i potwierdzić, czy wiadomość faktycznie została wysłana przez daną firmę. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania to podstawowy

(KWP w Rzeszowie / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.09 MB)