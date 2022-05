Policjanci przerwali domowy horror 81-latka Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niewyobrażalny horror musiał przeżywać 81-letni mężczyzna, nad którym psychicznie i fizycznie znęcał się jego syn. Mundurowi zatrzymali mieszkańca gminy Zabrodzie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Wyszkowie aresztował agresora na 3 miesiące.

W minionym tygodniu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że 46-letni mężczyzna może się znęcać nad swoim 81-letnim ojcem. Na miejscu już po chwili byli policjanci z Posterunku Policji w Zabrodziu, którzy zastali seniora. Mężczyzna na widok mundurowych rozpłakał się prosząc o pomoc. 81-latek tłumaczył, że nie zgłaszał wcześniej interwencji oraz nie szukał pomocy, ponieważ bał się złości syna.

W trakcie zbierania materiału dowodowego śledczy ustalili, że 46-latek znęcał się psychicznie i fizycznie nad ojcem wszczynając po alkoholu awantury w trakcie których wyzywał 81-latka, a także kierował wobec niego groźby pozbawienia życia, uderzał go oraz kopał po całym ciele. 46-latek był brutalny w stosunku do ojca. Agresor został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad ojcem oraz spowodowania uszczerbku na jego zdrowiu. Pod koniec minionego tygodnia wyszkowski sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz policjantów i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu agresora na okres 3 miesięcy.

Zjawisko przemocy domowej dotyka osób wszystkich nacji, bez względu na ich status finansowy, społeczny czy wykształcenie. Mimo że jest to zjawisko, do którego w większości przypadków dochodzi za zamkniętymi drzwiami, stanowi ono problem całego społeczeństwa. Przemoc w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo!

Nie każda ofiara przemocy domowej decyduje się na zawiadomienie organów ścigania – dla wielu to powód do wstydu. Dlatego prosimy o sygnał wszystkich, którzy są ofiarami bądź świadkami przemocy w rodzinie. Każda rodzina zagrożona przemocą domowa pozostaje od momentu ujawnienia tego faktu w zakresie zainteresowania dzielnicowego, który jest zobowiązany do regularnego odwiedzania rodziny i w razie potrzeby stałej współpracy z pozapolicyjnymi instytucjami pomocowymi. Ponadto rodzina w której występuje przemoc każdorazowo zostaje także objęta procedurą Niebieskiej Karty.

(KWP w Radomiu / mw)