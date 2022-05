POLSCY I NIEMIECCY POLICJANCI WSPÓLNIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci województwa lubuskiego i niemieccy z Kraju Związkowego Brandenburgii, którzy w czasie swojej służby realizują zadania związane z działaniami profilaktycznymi wśród dzieci i młodzieży spotkali się na dwudniowym seminarium szkoleniowym. Głównym celem seminarium było podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, a także nawiązanie i rozwój współpracy polskich i niemieckich funkcjonariuszy.

Podczas seminarium odbyły się wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki konfliktu wieku dorastania, problematyki uzależnień oraz efektywnych form i metod działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Policjanci polscy i niemieccy przedstawili również skalę przestępczości i demoralizacji nieletnich w Polsce i Niemczech, a także prawne aspekty problematyki nieletnich. Ważnym aspektem spotkania była wymiana doświadczeń oraz „dobrych praktyk” w zakresie pracy policjantów z małoletnimi, co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju oraz poszerzenia form i metod przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych w przedmiotowym obszarze.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu pn. Doskonalenie form i metod przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży na obszarze przygranicznym, finansowanego z Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.