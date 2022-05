Skuteczne współdziałanie polskiej i niemieckiej Policji. Pościg za skradzionym samochodem Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu biorąc udział w pościgu transgranicznym zatrzymali uciekającego kierowcę, który jadąc skradzionym w Niemczech samochodem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pościg prowadzony był drogą krajową nr 18 przez granicę w Olszynie. Skuteczne działania policjantów z Żagania zakończyły się zatrzymaniem uciekającego kierowcy i odzyskaniem skradzionego auta.

W niedzielę, 1.05.2022 r., dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu otrzymał informację o trwającym z kierunku Niemiec pościgu transgranicznym za samochodem marki Mercedes Sprinter, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej niemieckim policjantom. Za uciekającym pojazdem pościg drogą krajową nr 18 prowadziły niemieckie radiowozy, a po przekroczeniu granicy w Olszynie do pościgu włączyli się funkcjonariusze polskiej Policji. Na wysokości miejscowości Żary na drodze nr 18 uciekający doprowadził do zderzenia z innym pojazdem po czym dalej kontynuował ucieczkę. W wyniku blokady drogi zmuszony był do zatrzymania się. Dalej uciekał pieszo. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w pobliskim lesie. Samochód został zabezpieczony.

Zatrzymanym okazał się 28-latek, który podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży pojazdu i niezatrzymania się do kontroli. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)