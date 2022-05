Podejrzani o kradzieże luksusowych aut zatrzymani Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Leszna zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzieże luksusowych auta na terenie całej Polski. Funkcjonariusze odzyskali jedno z nich warte prawie 200 tys. złotych, a także zabezpieczyli pochodzące z przestępstwa stomatologiczne implanty warte 80 tys. zł. Przy zatrzymanych znaleziono mnóstwo elektronicznych urządzeń służących do kradzieży aut. Wszyscy podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące.

11 maja br. w samym środku nocy, praktycznie w jednym momencie, leszczyńscy policjanci weszli na teren dwóch posesji znajdujących się w województwie dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Na Dolnym Śląsku, w powiecie górowskim, funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego właściciela posesji, który jak się okazało, był poszukiwany celem odbycia kary półtora roku pozbawienia wolności. W jednym z garaży funkcjonariusze znaleźli ukryty pojazd marki Audi Q5 warty 185 tysięcy złotych, który poprzedniej nocy został skradziony sprzed jednej z posesji w Szczecinie. Zarówno w aucie jak i w garażu znajdowały się zagłuszarki sygnału GPS.

Z kolei w jednej z nadmorskich miejscowości, w jednym z ośrodków wczasowych policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Wrocławia i 27-letnią mieszkankę powiatu górowskiego. Tam też znaleziono sprzęt służący do kradzieży samochodów, w tym m. in. tzw. walizki, zagłuszarki sygnału GPS oraz odzież mogącą służyć do popełniania przestępstw. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki. Podczas przeszukania policjanci natrafili na karton, w którym znajdowało się 120 sztuk stomatologicznych implantów. Jak się okazało, skradziono je wraz osobowym mercedesem w pierwszych dniach maja br. w Poznaniu. Wartość skradzionego mienia oszacowano na około 250 tysięcy złotych.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli około 50 tysięcy złotych w gorówce.

Wszystkie trzy zatrzymane osoby zostały przewiezione do policyjnego aresztu. Następnie usłyszały zarzuty dotyczące kradzieży samochodów po uprzednim włamaniu, paserstwa oraz posiadania narkotyków.

12 maja br. Sąd Rejonowy w Lesznie na wniosek leszczyńskiej prokuratury aresztował troje podejrzanych na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)