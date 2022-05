Dzielnicowi spełnili marzenie Arka Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z IV Komisariatu Policji łódzkiej komendy, którzy na co dzień współpracują z rodziną niepełnosprawnego Arka, spełnili jego wielkie marzenie, zapraszając go do odwiedzenia ich jednostki.

Arek jak wielu chłopców chce zostać policjantem, jednak z uwagi na jego stan zdrowia to pragnienie jest odległe. Interesuje go wszystko co jest związane ze służbą w policji. Wystarczyło tak niewiele aby spełnić to wielkie marzenie. Dzielnicowi postanowili sprawić aby choć przez chwilę poczuł się policjantem. Zaproponowali aby spędził wraz z mamą dzień w poleskim komisariacie. Chłopiec mógł poznać „ od kuchni” jak wygląda codzienna praca stróżów prawa. Wycieczkę rozpoczął od wizyty na stanowisku kierowania oraz w pokojach dzielnicowych. Wiele radości sprawiło mu przymierzenie elementów wyposażenia policjanta. Jednak największa niespodzianka czekała na zakończenie „wspólnej służby”. Arek mógł obejrzeć wyposażenie radiowozu, zasiąść za kierownicą oraz przejechać się wraz z dzielnicowym „na sygnałach”. Dzięki pomysłowi st. sierż. Damiana Śliwińskiego, sierż. Patryka Florczaka oraz Kierownika Rewiru Dzielnicowych st. asp. Kamila Górowskiego udało się spełnić największe marzenie Arka. Mama chłopca pani Lidia nie ukrywała łez wzruszenia. Była pod ogromnym wrażeniem zaangażowania policjantów oraz miłego przyjęcia. Kolejny raz dziękowała za okazane serce. Jak przyznała syn zawsze czeka z niecierpliwością na wizyty dzielnicowego. Za każdym razem bardzo się cieszy. Spotkania z mundurowym bardzo pozytywnie wpływają też na jego zachowanie i stan zdrowia.

Wizyta w komisariacie dla wszystkich była ogromnym przeżyciem, a nieustanny uśmiech na twarzy chłopca był najpiękniejszym podziękowaniem.

Dzielnicowi z IV komisariatu życzą Arkowi dużo zdrowia i radości, a także spełnienia jeszcze wielu marzeń. Cieszymy się, że my mogliśmy spełnić jedno z nich.

(KWP w Łodzi / sc)