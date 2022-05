Charytatywne działania namysłowskich policjantów Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Namysłowscy policjanci, policjantki i pracownicy cywilni wsparli akcję pomocową dla Martynki. Cały dochód z imprezy w Domaszowicach, zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dziewczynki, poszkodowanej w wypadku drogowym. Oprócz wsparcia finansowego, mundurowi wzięli również udział w biegu głównym. Cały czas można pomóc Martynce, która przechodzi drogie i skomplikowane leczenie.

Namysłowscy mundurowi oraz pracownicy cywilni i ich rodziny, wzięli udział w festynie rodzinnym w Domaszowicach. Zabawę pod nazwą 1. Bieg Leśny – Biegnę dla Martyny, zorganizował klub sportowy ActivRun z Namysłowa i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z Domaszowic.

Mundurowi wsparli finansowo Martynkę, która w listopadzie 2021 roku, ucierpiała w wypadku drogowym. Dziewczynka przechodzi drogie i skomplikowane leczenie, dlatego zbierane są pieniądze na jej dalszą rehabilitację. Oprócz zabezpieczenia prewencyjnego imprezy, funkcjonariusze wzięli udział w zawodach sportowych, w których pokazali swoją moc. W biegu głównym, dzielnicowa z Namysłowa zajęła 1. miejsce w kategorii pań, inny funkcjonariusz wygrał rywalizację w nordic walking.

Martynce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc Martynie w powrocie do pełnej sprawności, zachęcamy do wpłat na konto fundacji Votum, wpisując w tytule imię i nazwisko nastolatki.

(KWP w Opolu / sc)