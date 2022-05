Policjanci z komisariatu wodnego pomogli 75-latkowi Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu wodnego pomogli mężczyźnie, który zasłabł przy jednym z wejść na plażę, nie był w stanie dojść o własnych siłach do samochodu a kontakt z nim był znacznie utrudniony. Z uwagi na to, że karetka nie mogła podjechać do miejsca, w którym się znajdowali, funkcjonariusze podjęli decyzję o przewiezieniu 75-latka do najbliższego bezpiecznego miejsca, w którym ratownicy mogli udzielić mu pomocy medycznej. Policjanci do czasu przyjazdu ratowników medycznych monitorowali funkcje życiowe 75-latka. Dzięki ich interwencji, według medyków, mężczyzna przeżył.

W niedzielę, 15.05.2022 r., o godzinie 15.30 policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku patrolowali rejon pasa nadmorskiego Gdańsk Stogi. Policjanci na wysokości wejścia na plażę numer 23 zauważyli kobietę, która wzywała pomocy. Sierżanci Łukasz Brzeziński i Michał Wylot od razu zareagowali na wołanie o pomoc. Okazało się, że mąż kobiety podczas spaceru bardzo źle się poczuł, a kontakt z nim był utrudniony. Mężczyzna nie był w stanie samodzielnie dojść do auta i coraz bardziej opadał z sił. Policjanci za pośrednictwem oficera dyżurnego wezwali pogotowie i w związku z tym, że miejsce, w którym się znajdowali, było niedostępne dla samochodów, postanowili przetransportować mężczyznę quadem do miejsca, w którym bezpiecznie ratownicy medyczni mogli udzielić mu pomocy medycznej. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu ratowników medycznych monitorowali funkcje życiowe 75- latka.

W chwili przekazania pacjenta załodze pogotowia policjanci w sposób szczegółowy zrelacjonowali zachowanie mężczyzny, co pozwoliło ratownikom na szybsze przeprowadzenie dalszych czynności ratowniczych w karetce. Według medyków wystąpiło wysokie ryzyko utraty życia przez 75-latka, a szybka i zdecydowana interwencja policjantów temu zapobiegła.

(KWP w Gdańsku / mw)