Pijany kierowca zatrzymany przez policjanta na wolnym

Policjant w czasie wolnym od służby jadąc drogą krajową zmuszony był do zjechania na pobocze, po tym jak inny kierujący o mało nie doprowadził do czołowego zderzenia. Funkcjonariusz zawrócił i pojechał za kierującym renault. Okazało się, że prowadzący auto był nietrzeźwy. To nie jedyny przypadek nietrzeźwego kierującego podczas weekendu. Dzięki prawidłowej obywatelskiej postawie wpadł kolejny nieodpowiedzialny kierowca.