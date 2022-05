Jeden kierował pojazdem po narkotykach, kolejnych pięciu pod wpływem alkoholu – wszyscy zostali zatrzymani Data publikacji 16.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy policjanci tylko w miniony weekend zatrzymali na ulicach Wałbrzycha oraz miejscowości ościennych pięciu kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz jednego, który prowadził swój pojazd po narkotykach. Niechlubny rekordzista, który w organizmie miał blisko 1,5 promila alkoholu, był tak pijany, że wjechał swoim samochodem do rzeki. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie zginął. Funkcjonariusze kolejny raz mówią stanowcze NIE takiemu skrajnie nieodpowiedzialnemu zachowaniu na drodze, które może doprowadzić do czyjejś śmierci. Mundurowi zapowiadają dalsze, codzienne działania kontrolno-prewencyjne w zakresie eliminowania z ruchu przestępców drogowych.

W piątek przed godziną 20:00 dzielnicowi Komisariatu Policji w Głuszycy podjęli interwencję na drodze publicznej w miejscowości Glinno, w gminie Walim, gdzie w wyniku przeprowadzonych czynności ustalili, że 47-letni mieszkaniec tej miejscowości kierował motorowerem pod wpływem narkotyków. Badanie wykonane narkotestem wykazało, że mężczyzna zażywał wcześniej marihuanę, dlatego dla procesowego potwierdzenia tego faktu policjanci zlecili w placówce medycznej pobranie od 47-latka krwi do badań laboratoryjnych.

Godzinę później wspólny patrol policjantów z Mieroszowa i Boguszowa-Gorców sprawdził stan trzeźwości rowerzysty jadącego ul. Żeromskiego w Mieroszowie. Okazało się, że 27-latek znajdował się pod wpływem alkoholu, w związku z czym otrzymał mandat karny w kwocie tysiąca złotych.

W sobotę kilkadziesiąt minut po północy inny mieszany patrol mieroszowsko-boguszowski otrzymał od świadków zdarzenia informację o kolizji drogowej na ul. Leśnej w Mieroszowie, gdzie kompletnie pijany mężczyzna zjechał z drogi i wpadł kierowanym przez siebie samochodem do rzeki. Podczas wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że 22-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego miał ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie. Ostatecznie trafił on do szpitala na badania, jednak diagnostyka medyczna wykazała, że nic poważnego mu się nie stało. On również musiał pożegnać się z prawem jazdy.

Tego samego dnia, ale o poranku, policjanci ruchu drogowego postanowili sprawdzić trzeźwość kierowców w punkcie kontrolnym usytuowanym przy ul. Gałczyńskiego w Wałbrzychu. W ręce mundurowych wpadły dwie osoby, które poruszały się samochodami osobowym, pomimo tego, że znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu. 35-letni wałbrzyszanin został zatrzymany około godziny 6:40, a 52-latek o godzinie 8:00. Obaj również utracili uprawnienia do kierowania pojazdami.

W niedzielną noc – około godziny 1:30 – inni funkcjonariusze ruchu drogowego z wałbrzyskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwego kierującego na ul. Szlifierskiej w Wałbrzychu. 21-letni mieszkaniec miasta podczas jazdy samochodem osobowym miał w organizmie 0,87 promila alkoholu. Okazało się dodatkowo, że młody mężczyzna nigdy nie posiadał prawa jazdy.

Przypominamy, że nietrzeźwi kierujący lub ci, którzy za kierownicę wsiadają pod wpływem narkotyków, za swoje skrajnie niebezpieczne i bezmyślne zachowanie muszą się liczyć z karą pozbawienia wolności do lat 2, dożywotnim zakazem kierowania pojazdami oraz wysoką grzywną.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk