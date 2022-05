Zarzuty i areszt za kradzież 11 katalizatorów Data publikacji 17.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z 4. Komisariatu zatrzymali na gorącym uczynku 27-letniego mieszkańca Wołomina, który kradł katalizatory. Mężczyźnie udowodniono łącznie 11 przestępstw, których dopuścił się na terenie Lublina. Sprawca usłyszał zarzuty i na wniosek policjantów oraz prokuratora został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Zatrzymanie 27-latka było efektem wzmożonych działań kontrolnych, które prowadzili lubelscy policjanci w trakcie ostatniego weekendu. Funkcjonariusze za cel obrali zwalczanie przestępczości związanej z kradzieżami katalizatorów. W trakcie działań zwiększoną liczbę patroli można było spotkać na osiedlach mieszkalnych i w okolicy parkingów samochodowych.

Podczas nocnego patrolu w dzielnicy LSM, dzielnicowi z 4. komisariatu usłyszeli podejrzane odgłosy. Gdy zbliżyli się do jednego z pojazdów okazało się, że pod autem leży mężczyzna, który próbuje wyciąć piłą katalizator. 27-latek został od razu zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

W trakcie pracy operacyjnej kryminalni 4. komisariatu oraz z „mienia” udowodnili 27-latkowi łącznie 11 kradzieży katalizatorów z samochodów stojących na lubelskich parkingach. Do tych zdarzeń dochodziło na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w różnych dzielnicach miasta.

27-letni mieszkaniec Wołomina został doprowadzony przez policjantów do prokuratury, a następnie do sądu. Na wniosek śledczych trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Za kradzież grozi do 5 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / kp0