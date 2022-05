Policjant w dniu wolnym od służby przyczynił się do zatrzymania pijanego motorowerzysty Data publikacji 17.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielawski policjant w czasie wolnym od pracy zatrzymał motorowerzystę, który miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jazda w takim stanie może zakończyć się tragicznie. Kierowca odpowie teraz za swoje czyny przed sądem.

W poniedziałek, 16 maja 2022 r. policjant będący po służbie zauważył mężczyznę jadącego na motorowerze, którego styl jazdy mógł budzić wątpliwości, co do stanu trzeźwości kierowcy. Ruszył on spod sklepu i miał wyraźny problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Policjant podjął natychmiastowe działania. Zatrzymał prowadzącego jednoślad, wezwał kolegów będących w służbie i uniemożliwił oddalenie się z miejsca 65-latkowi. Kierowca skutera miał ponad 1,5 promila.

Nieodpowiedzialny senior odpowie za popełniony czyn przed sądem. Pamiętajmy, że jazda w stanie nietrzeźwości naraża samych kierujących, jak i innych uczestników ruchu drogowego, na często tragiczne w skutkach okoliczności.

(KWP we Wrocławiu / sc)