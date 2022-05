Rozbite dwa gangi „tytoniowe” Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP z Opola i Katowic przeprowadzili dwie akcje wymierzone w dwie grupy przestępcze zajmujące się nielegalną produkcją papierosów i tytoniu, a następnie wprowadzeniem ich do obrotu. W ramach realizacji, łącznie policjanci zlikwidowali 3 krajalnie tytoniu oraz fabrykę papierosów, zatrzymując 17 osób i przejmując nielegalne papierosy, tytoń oraz specjalistyczne maszyny służące do ich produkcji i pakowania. Podczas działań wsparcia udzielili funkcjonariusze z KMP w Jaworznie, KWP w Opolu, opolskiego i katowickiego SPKP oraz KaOSG. Śledztwa nadzorują: Prokuratura Okręgowa w Opolu oraz Prokuratura Rejonowa w Jaworznie.

Policjanci z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością tytoniową, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w wieku od 24 do 74 lat, na terenie województw: opolskiego, śląskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Dodatkowo 1 osoba została doprowadzona z aresztu śledczego. W realizacji brali udział policjanci CBŚP z zespołów specjalnych z Opola, Katowic, Gdańska, Łodzi i Gorzowa Wielkopolskiego, jak również kontrterroryści z SPKP w Opolu i Katowicach i funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

W trakcie działań zlikwidowano 2 wytwórnie krajanki tytoniowej, a także zabezpieczono ponad 3,7 tony tytoniu, gotowe papierosy, jak również kokainę i marihuanę oraz broń i amunicję, która będzie badana przez biegłych. Wartość przejętych wyrobów tytoniowych oszacowano na kwotę około 2,7 mln zł. Śledczy zabezpieczyli mienie osób podejrzanych w postaci samochodów oraz gotówki o wartości ponad 840 tys. zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała od grudnia 2020 roku i zajmowała się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski nielegalnych wyrobów tytoniowych. Straty Skarbu Państwa w wyniku jej działalności mogły wynieść co najmniej 18 mln zł. Osoby podejrzane w Prokuraturze Okręgowej w Opolu usłyszały w sumie 37 zarzutów, z czego 8 osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły przestępstw karno-skarbowych, a także z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Podejrzany o kierowanie gangiem został tymczasowo aresztowany.

Kolejną akcję przeprowadzili policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy ustalili, że w województwie śląskim na terenie Jaworzna, mogą być produkowane nielegalne papierosy. Działania funkcjonariuszy CBŚP wspierali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, a w akcji brali udział policjanci z zespołu specjalnego z katowickiego CBŚP. W efekcie zatrzymano 5 osób.

W ramach realizacji, na terenie hali produkcyjnej funkcjonariusze zabezpieczyli maszyny służące do wytwarzania i pakowania papierosów, a także do krojenia tytoniu. Przejęto również papierosy, tytoń i komponenty niezbędne do produkcji wyrobów tytoniowych oraz marihuanę i amfetaminę. Wartość nielegalnego towaru, wstępnie oszacowano na blisko 2 mln zł. Śledczy ustalili, że produkowane papierosy oraz krajanka tytoniowa były magazynowane w wynajętych garażach na terenie miasta. Wszystko wskazuje na to, że gang działał od zeszłego roku i wprowadzał do obrotu wyroby akcyzowe głównie na terenie województwa śląskiego. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa w wyniku jego działalności na kwotę około 2 mln zł.

Pięciu zatrzymanych mężczyzn, w wieku od 26 do 54 lat, zostało doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania narkotyków i popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Zespół Prasowy CBŚP

Realizacja Zarządu w Opolu

Realizacja Zarządu w Opolu

Realizacja Zarządu w Opolu



Realizacja Zarządu w Opolu

Realizacja Zarządu w Opolu

Realizacja Zarządu w Opolu



Realizacja Zarządu w Opolu

Realizacja Zarządu w Opolu

Realizacja Zarządu w Opolu



Realizacja Zarządu w Katowicach

Realizacja Zarządu w Katowicach

Realizacja Zarządu w Katowicach



Realizacja Zarządu w Katowicach

Realizacja Zarządu w Katowicach

Realizacja Zarządu w Katowicach



Realizacja Zarządu w Katowicach

Realizacja Zarządu w Katowicach

Realizacja Zarządu w Katowicach



Realizacja Zarządu w Katowicach

Realizacja Zarządu w Katowicach

Film Realizacja Zarządu w Opolu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Realizacja Zarządu w Opolu (format mp4 - rozmiar 26.63 MB)