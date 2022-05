Policjanci odnaleźli 8-latka zaraz po rozmowie z zaniepokojoną mamą Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Koluszkowscy policjanci znaleźli 8-letniego chłopca, który nie wrócił ze szkoły do domu. Kiedy zaniepokojona mama zadzwoniła do koluszkowskiej jednostki, patrol ruchu drogowego natychmiast pojechał do miejsca zamieszkania chłopca w gminie Andrespol. Po drodze zauważyli chłopca bawiącego się z kolegą.

17 maja 2022 roku około godziny 16:00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach odebrał telefon od zaniepokojonej mamy 8-letniego chłopca. Kobieta powiedziała, że jej syn nie wrócił do domu zaraz po skończonych zajęciach w szkole, mimo, że zapewniał że wróci do domu na czas. Kiedy wyznaczona godzina mijała kobieta próbowała szukać go sama. Z każdą minutą jej niepokój narastał. Wszystko działo się na terenie gminy Andrespol. Natychmiast zostali tam skierowani policjanci ruchu drogowego, którzy byli najbliżej ponieważ w takich sytuacjach liczy się przede wszystkim czas. Mundurowi zaczęli dokładnie patrolować każdą z ulic, kiedy już po kilkudziesięciu minutach od tak niepokojącej informacji zauważyli chłopca, którego ubiór odpowiadał zaginionemu. Jak się okazało, był nim 8-latek, który beztrosko bawił się z kolegą kilka ulic dalej. Zupełnie tracąc rachubę czasu i mimo tego, że obiecał mamie, że zaraz po szkole wróci do domu, postanowił odwiedzić kolegę. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie i chłopiec został odnaleziony przez policjantów jeszcze przed formalnym zgłoszeniem zaginięcia. Natomiast każde zniknięcie dziecka wzbudza uzasadnione obawy rodziców jak również mundurowych, którzy dążą do tego aby jak najszybciej odnaleźć zaginione dziecko.

Policjanci apelują!

Gdy dziecko się zagubi nie trać czasu na prowadzenie poszukiwań na własną rękę. Natychmiast zawiadom Policję. Zaangażuj też w poszukiwania innych. Proś o pomoc kogo się da. Jeśli dziecko zgubi się w sklepie, na dworcu zgłoś to ochronie, by jak najszybciej rozpoczęto monitorowanie wyjść i ogłoszono komunikat. Uczmy nasze dzieci od najmłodszych lat, aby wiedziały jak mają na imię i jak się nazywają oraz aby znały imiona swoich rodziców i adres zamieszkania, gdyż w sytuacji kryzysowej pomoże to Policji w szybkim dotarciu do opiekunów. Szczególnie ważne jest to na wakacjach, kiedy rodziny są z dala od miejsca zamieszkania. Ważne jest również, aby dziecko znało numer telefonu do swojego rodzica.

Poinformuj policjantów o ewentualnych przyczynach zaginięcia lub swoich przypuszczeniach. Jeśli dziecko jest starsze to również o jego planach, hobby i znajomych, z którymi utrzymuje kontakt. Istotne mogą też być informacje o miejscach, w których dziecko spędza najwięcej czasu. Należy sprawdzić, czy w jego pokoju, nie ma żadnych przedmiotów i znaków świadczących o motywach i celu ucieczki. Jeśli to możliwe warto sprawdzić ostatnio przeglądane strony internetowe i pocztę elektroniczną przez zaginione dziecko oraz biling rozmów telefonicznych i wyciągi z kart bankomatowych, jeśli taką posiada. Jeśli zaginiony posiada przy sobie telefon, należy przekazać jego numer policjantom co ułatwi jego odnalezienie.

(KWP w Łodzi / mw)