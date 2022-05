Policjanci spełnili marzenie Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 maja gościliśmy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 12-letniego Mikołaja, który choć na jeden dzień chciał zostać policjantem.

Jak na prawdziwego policjanta przystało, został odprawiony do służby w przez samego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona. Ponieważ marzeniem chłopca było zostać policjantem ruchu drogowego dostał także tarczę do zatrzymywania pojazdów. Następnie Mikołaj razem z mamą, bratem i przedstawicielem Fundacji „Mam marzenie” został przywitany przez maskotkę małopolskiej Policji „Inspektora Wawelka”, która towarzyszyła Mikołajowi podczas wizyty w Komendzie. Mikołaj spotkał się tu z policjantami ruchu drogowego, pododdziału kontrterrorystycznego, sztabu i laboratorium kryminalistycznego. Odwiedził miejsca, które na co dzień są niedostępne, m. in. stanowisko dowodzenia, pracownię daktyloskopii, gabinet komendanta. Mógł także wsiąść do radiowozu oraz zobaczyć wyposażenie specjalistycznych pojazdów, w tym także mobilnego robota pirotechnicznego.

Na koniec wizyty nadinsp. Michał Ledzion wraz z policjantami wręczył Mikołajowi policyjne upominki i symboliczną odznakę policyjną, życząc Mikołajowi zdrowia i spełnienia kolejnego marzenia, by w przyszłości mógł wrócić do Komendy już jako policjant.