Wypłacał pieniądze pochodzące z oszustwa, został zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Za oszustwo będzie odpowiadał 17-latek z Marek. Młodego mężczyznę zatrzymali kryminalni z komisariatu na Targówku na gorącym uczynku, kiedy ten wypłacał gotówkę z bankomatu. Okazało się, że pieniądze pochodziły z oszustwa, a jego ofiarą padła mieszkanka Sosnowca, która przekonana, że uczestniczy w policyjnej prowokacji, umożliwiła przestępcom wypłatę ze swojego konta pieniędzy w kwocie prawie 320 tysięcy złotych. Kryminalni zabezpieczyli przy 17-latku ponad 8 tys. zł, które ten zdążył już wypłacić z konta pokrzywdzonej. Młody mężczyzna trafił przed oblicze sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z komisariatu na Targówku patrolując ulicę Biruty zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, który nerwowo rozglądał się na boki. Jadąc dalej, przy stacji paliw przy ul. Św. Wincentego, zwrócili uwagę na innego zakapturzonego młodego mężczyznę, który korzystał z bankomatu. Twarz zasłaniał mu ciemny komin. Operacyjni postanowili go wylegitymować. Gdy do niego podchodzili, usłyszeli wyraźne, ostrzegawcze gwizdnięcie. Na ten dźwięk obserwowany przez nich mężczyzna pospiesznie odszedł od bankomatu i próbował się oddalić.

Na drodze stanęli mu policjanci. Mundurowi wylegitymowali go. Okazało się, że ma 17 lat i mieszka w Markach. Nastolatek przyznał się, że dokonał dwóch wypłat w bankomacie na kwotę 8 tys. złotych kartą, która nie jest jego własnością. Wyjaśnił, że zrobił to na zlecenie nieznajomego mężczyzny, któremu miał potem przekazać gotówkę w umówionym miejscu, a w zamian dostać za to 500 złotych.

Policjanci szczegółowo skontrolowali chłopaka. Zabezpieczyli przy nim prawie 8500 złotych, telefon komórkowy oraz kartę bankomatową. Następnie zatrzymali go do wyjaśnienia. Dalej sprawą zajmowali się policjanci z wydziału dochodzeniowo - śledczego na Targówku.

Z zebranych przez śledczych informacji wynikało, że doszło do oszustwa metodą na policjanta. Ustalono, że pokrzywdzoną w tym postępowaniu jest mieszkanka Sosnowca, którą przestępcy zmanipulowali i pod pretekstem prowadzenia prowokacji przeciwko sprawcom oszustw, w ciągu kilku dni wyłudzili od niej prawie 320 tysięcy złotych, poprzez kilkukrotne wypłaty pieniędzy za pomocą jej karty płatniczej. Dzięki szybkiej reakcji policji i prokuratury nadzorującej postępowanie, zablokowano rachunek bankowy i uratowano ponad 30 tys. złotych, które pozostały na koncie pokrzywdzonej.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ wszczęła śledztwo w tej sprawie. 17-latek usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa w zbiegu z posługiwaniem się cudzą kartą płatniczą. Decyzją sądu młody mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

