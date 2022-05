Dwa usiłowania kradzieży katalizatorów - trzech zatrzymanych z dozorami Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko działo się bardzo szybko. Kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia od obywatela, patrolowcy po pościgu zatrzymali trzech obywateli Gruzji. Mężczyźni wpadli w ręce mundurowych, ponieważ próbowali ukraść katalizator z toyoty. Policjanci wydziału mienia zgromadzili materiał dowodowy, ustalili, że ci sami mężczyźni wcześniej również usiłowali dokonać kradzieży innego katalizatora. Cała trójka usłyszała dwa zarzuty. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe zastosowano dozór policyjny wobec podejrzanych.

Kilkanaście minut po 3.00 pod numer alarmowy zatelefonował mieszkaniec Grochowa i powiadomił, że właśnie obserwuje przez okno niepokojącą sytuację. Widząc jak nieznani mężczyźni robią coś pod samochodem, który był uniesiony, podejrzewał, że mogą na przykład kraść katalizator.

Reakcja dyżurnego i pełniących służbę w terenie policjantów była błyskawiczna. Załogi patrolowe natychmiast pojawiły się we wskazanym miejscu. Trzej mężczyźni na widok policjantów rzucili się do ucieczki. Nie zdołali jednak uciec, ani samochodem, którym przyjechali na miejsce przestępstwa, ani też pieszo. Bardzo szybko wszyscy zostali zatrzymani. Obywatele Gruzji trafili do policyjnych cel.

Okazało się, że w chwili interwencji dokonywali kradzieży katalizatora z toyoty. W samochodzie, którym przyjechali i wokół toyoty policjanci zabezpieczyli liczne przedmioty i narzędzia mogące służyć do dokonywania przestępstw.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze operacyjni i procesowi z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Przyjęli zawiadomienie o usiłowaniu kradzieży, wykonali szczegółowe oględziny, funkcjonariusze operacyjni pogłębili swoją wiedzę i poszerzyli posiadane informacje. Na tej podstawie ustalili, że ci sami mężczyźni kilka dni wcześniej również usiłowali ukraść katalizator, też z toyoty, tyle że tym razem na Saskiej Kępie.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie całej trójce dwóch zarzutów usiłowania kradzieży katalizatorów. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe zastosowano wobec podejrzanych policyjne dozory.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe.

(KSP / mw)