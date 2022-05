Ponownie pomogli, tym razem 53-latkowi Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem siemiatyccy policjanci pomogli 53-latkowi, który miał problemy z oddychaniem. Mężczyznę do szpitala wiózł syn. Zdenerwowany mężczyzna podjechał na drodze nr 690 do radiowozu i poprosił funkcjonariuszy o pilotaż. Twierdził, że jego ojciec ma duszności, ciężko oddycha i musi jak najszybciej trafić do szpitala. Pilotaż trwał niespełna 10 minut. 53-latek na czas trafił pod opiekę personelu medycznego.

Tym razem siemiatyccy policjanci pomogli 53-latkowi, który miał problemy z oddychaniem. Mężczyznę do szpitala wiózł syn. W piątek, 13.05.2022 r., po południu, na drodze nr 690, w pobliżu miejscowości Skiwy, do radiowozu nagle podjechał samochód. Z bmw wyszedł zdenerwowany mężczyzna i powiedział, że jego ojciec potrzebuje natychmiastowej pomocy. Dodał, że 53-latek ma problemy z oddychaniem, a także duszności. Policjanci natychmiast rozpoczęli pilotaż samochodu do szpitala. Już po niespełna 10 minutach potrzebujący pomocy trafił pod opiekę zespołu medycznego.

(KWP w Białymstoku / mw)