Po śladzie do złodzieja Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 69-letniego mężczyznę, który okradł seniorkę podając się za pracownika wodociągów. Funkcjonariusze zabezpieczyli pozostawiony przez złodzieja ślad linii papilarnych. To naprowadziło ich na trop sprawcy. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat więzienia.

5 marca 2022 roku na ulicy Sierakowskiego w Łodzi starszy mężczyzna pukając do okolicznych mieszkań podawał się za pracownika wodociągów. 80-letnia łodzianka nie podejrzewająca złych intencji ze strony mężczyzny, otworzyła mu drzwi i zaprosiła do domu. Po chwili, gdy uwaga pokrzywdzonej została odwrócona rozmową do mieszkania po cichu weszła kobieta, która ukradła pieniądze seniorki. Po zakończonej wizycie domniemanego pracownika wodociągów właścicielka mieszkania zorientowała się, że straciła oszczędności życia. Złodzieje ukradli 11000 złotych. Sprawą zajęli się kryminalni z II komisariatu policji. Skrupulatnie pracowali nad ustaleniem personaliów podejrzanych. Z dużą uwagą analizowali zabezpieczone dowody, wśród których znalazł się ślad linii papilarnych sprawcy. Zebrane materiały pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny. Mundurowi wiedzieli, że zatrzymanie go to tylko kwestia czasu. 9 maja 2022 roku łódzcy policjanci podjęli obserwację jeden z łódzkich hosteli, w którym miał przebywać podejrzewany. W okolicach pobliskiego sklepu zatrzymali kompletnie zaskoczonego złodzieja. Mężczyzna posiada bogatą przeszłością kryminalną. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że był poszukiwany między innymi listem gończym. Z tego procederu urządził sobie swoiste źródło utrzymania. Tym razem usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Sprawa jest rozwojowa. Śledczy z II Komisariatu Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty, we współpracy z innymi jednostkami policji, ustalają rzeczywistą liczbę kradzieży i oszustw jakich mógł się dopuścić.

Pamiętajmy!

Nie bądźmy łatwowierni, zawsze stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, nie wpuszczajmy obcych osób gdy jesteśmy sami, sprawdzajmy wiarygodność uzyskiwanych informacji, potwierdzajmy numery telefonów w przypadku osób powołujących się na różnego rodzaju instytucje, nie klikajmy w podejrzane linki. Pomysłowość przestępców jest ogromna, wykorzystują rożne metody i socjotechniki aby uzyskać swój cel.

(KWP w Łodzi / kp)