Łódzcy mundurowi laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł” Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzki Garnizon Policji w finale edycji tego wyjątkowego konkursu miał już swoich reprezentantów. To bezcenne wyróżnienie dla każdego policjanta. „Pomagamy i chronimy„ podczas codziennej służby ale i poza nią bo policjantem jest się całą dobę. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Niewątpliwie empatia, ale też indywidualne podejście i chęć rozwiązania czyjegoś problemu czasem wykraczającego poza zakres czynności służbowych – to cechy charakterystyczne dla laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Takich funkcjonariuszy jest oczywiście dużo więcej. Nie czekają na laury. Tym bardziej zawsze miłym i niespodziewanym dla nich gestem jest zgłoszenie do tego wyróżnienia.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Najczęściej nominowani są dzielnicowi ale nie tylko.

W 2009 roku wśród laureatów znalazła się Joanna Tchoryk z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu ,wówczas w stopniu młodszego aspiranta.

„Potrafiła w momencie nawiązać kontakt serdeczny i bliski z tą roztrzęsioną kupą nieszczęścia, jaka pojawiła się w jej pokoju, po półtora roku doznawania przemocy w rodzinie. Dzięki niej byłam w ogóle w stanie zeznawać. Jasno i zwięźle przedstawiła mi moje prawa, wytłumaczyła wszystkie niejasności. Zadawała trudne pytania, ale cały czas czułam jej wsparcie. Poświęciła mi 5 godzin, przy czym wiem, że część to był już jej czas prywatny, ale ani przez moment nie dała mi odczuć, że coś jest nie tak. Cały czas zwracała uwagę na mój stan. Do tej pory rozczula mnie do łez, jak zauważyła moje poobdzierane do krwi palce i dala mi spinacz “dla zajęcia czymś tych znerwicowanych rąk”. Przez cały czas trwania śledztwa utrzymywała ze mną kontakt, informowała o postępach, kilka razy cierpliwie zapisywała moje uzupełnienia do zeznań. Ktoś mógłby powiedzieć, że to mało, że to tylko wykonywanie obowiązków, ale i obowiązki można wykonywać różnie. Chciałabym, aby wszyscy policjanci byli tacy jak ona.”

W 2010 roku wyróżniony został młodszy aspirant Piotr Pawłowski referent rewiru dzielnicowych KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

“Dobrze zna charakter swojej pracy. Jego słowa przekładają się na czyny. Jest niezawodny. Każdemu człowiekowi, który przeżył taką traumę jak ja, życzę takiej opieki i współpracy z takim policjantem.”

W 2013 roku asp. Dariusz Szczepaniak - dzielnicowy, KP III Łódź KMP Łódź.

W 2018 roku sierż. szt. Artur Fraszka - dzielnicowy Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

W 2020 roku asp. Tomasz Staszewski - starszy dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim Komendy powiatowej Policji w Zgierzu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2022 r. Więcej TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

(KWP w Łodzi / sc)