Podejrzany o pedofilię tymczasowo aresztowany Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych zatrzymali mężczyznę podejrzanego o prezentowanie 11-latce innej czynności seksualnej. W domu 51-latka policjanci znaleźli liczne nośniki danych, na których znajdowała się pornografia z udziałem dzieci i zwierząt. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

51-letni pedofil został zatrzymany tuż po tym, jak ojciec 11-latki złożył zawiadomienie. Policjanci zastali mężczyznę w pracy. 51-letni mieszkaniec Gostyni sprawiał wrażenie zaskoczonego ich wizytą. Wcześniej niekarany mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a w tym czasie śledczy zabezpieczali materiał dowodowy. W jego domu, w schowku kanapy znaleziono laptopy, telefony komórkowe i przenośne dyski, na których znajdowały treści pornograficzne z udziałem małych dzieci oraz zwierząt. W sobotę, 14 maja 2022 r., podejrzany usłyszał zarzuty posiadania pornografii dziecięcej oraz prezentowania małoletniej innej czynności seksualnej. Tego drugiego przestępstwa miał dopuścić się w pierwszym tygodniu maja br. przez Internet.

Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd w Mikołowie przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci ustalają czy ofiar pedofila nie było więcej.

(KWP w Katowicach / mw)