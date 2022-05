Policjant w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej księdzu Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się cały czas, niezależnie od tego, czy jest się w trakcie służby czy poza nią. Udowodnił to już nie pierwszy raz dzielnicowy mł. asp. Andrzej Kuśniesz, który w czasie wolnym uczestniczył w nabożeństwie w kościele. Doświadczony funkcjonariusz zauważył, że kapłan w czasie mszy świętej zaczyna mieć symptomy niedotlenienia. Natychmiast wyprowadził duchownego na zewnątrz, a ten stracił przytomność. Funkcjonariusz udzielił mu pierwszej pomocy przedmedycznej - na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 maja br., około godziny 10:00 w kościele znajdującym się w jednej z miejscowości Gminy Wołów. Młodszy aspirant Andrzej Kuśnierz zauważył nietypowe zachowanie księdza sprawującego mszę świętą. Kapłan mówił coraz wolniej i coraz mniej wyraźnie.

Doświadczony dzielnicowy wiedział, że takie symptomy wskazują na niedotlenienie. Natychmiast podbiegł do księdza i wyprowadził go z kościoła. Po wyjściu z budynku kapłan stracił przytomność i upadł na ziemię. I tym razem policjant wykazał się znajomością zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Dzięki działaniom funkcjonariusza duchowny odzyskał przytomność. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało księdza do szpitala celem przeprowadzenia dalszych badań.

Podjęte przez mł. asp. Andrzeja Kuśnierza działania pozwoliły na zapobiegnięcie poważnemu zdarzeniu. Kapłan przekazał policjantowi wyrazy wdzięczności.

Mł. asp. Andrzej Kuśnierz od 10 lat pełni służbę w wołowskiej komendzie. W tym czasie wielokrotnie pomagał innym oraz ratował życie i zdrowie. Swoją postawą pokazał, że policjantem jest się cały czas.

(KWP we Wrocławiu / mw)