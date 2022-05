„Ratownik w każdym samochodzie” - apteczki oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy Data publikacji 18.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj policjanci z wydziałów ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Radomiu we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Poszukiwawczo-Ratowniczym w Radomiu przeprowadzili przy wykorzystaniu policyjnego drona, działania prewencyjno-profilaktyczne pod hasłem „Ratownik w każdym samochodzie”.

Celem działań była poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących rowerami oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący-pieszy, kierujący pojazdem mechanicznym-kierujący rowerem, a także promowanie wśród uczestników ruchu drogowego umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków.

Kamera drona rejestrowała wykroczenia popełniane w ruchu drogowym przez kierujących oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego, a następnie policyjny patrol podejmował interwencję wobec sprawcy wykroczenia. Dodatkowo podczas kontroli drogowej każdy kierujący uczestniczył w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i otrzymywał apteczkę samochodową, której posiadanie może znacząco w tym pomóc.

Podczas służby z wykorzystaniem policyjnego drona, w rejonie jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Radomiu, funkcjonariusze ujawnili 13 wykroczeń drogowych popełnionych wobec pieszych i rowerzystów. Na sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne wraz z punktami karnymi.

Do najczęstszych wykroczeń zarejestrowanych przez drona należały: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Pomimo tego, że w tym roku odnotowano spadek ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, w porównaniu do roku ubiegłego, to jednak na drogach wciąż jest niebezpiecznie. Do dnia 16 maja na mazowieckich drogach straciło życie 60 osób, czego 17 to piesi, a 8 to rowerzyści. 5 pieszych poniosło śmierć na przejściach dla pieszych.

Była to kolejna współpraca między KWP zs. w Radomiu, a Polskim Stowarzyszeniem Poszukiwawczo-Ratowniczym w Radomiu. W lutym ubiegłego roku ratownicy z stowarzyszenia uczestniczyli w poszukiwaniach Jana Lityńskiego, pod którym załamał się lód na Narwi.

Autor: podinsp. Stanisław Popiel/WRD KWP