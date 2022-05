Dostał sms o zaległości za prąd - stracił wszystkie oszczędności

Oszuści nie tylko dzwonią, ale i wysyłają smsy. Wiadomość o zaplanowanym odłączeniu energii elektrycznej dostał ojciec 21-letniego mieszkańca Suwalszczyzny. Miał dopłacić kilka złotych rzekomych zaległości. W celu usprawnienia transakcji otrzymał również link do płatności. Poprosił o pomoc syna. Co stało się dalej? Ile pieniędzy stracił mężczyzna? Na co w takiej sytuacji trzeba zwrócić uwagę? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi słuchając historii oszukanego 21-latka.