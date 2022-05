Kupując lub sprzedając przez internet pozostańmy czujni. Nie dajmy się oszukać! Data publikacji 19.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ofiarami oszustów internetowych mogą stać się zarówno kupujący jak i sprzedający. Uważajmy na wszelkiego rodzaju linki, w które musimy kliknąć, aby kupić, wysłać towar lub odebrać płatność. Pomysłowość oszustów nie zna granic, wiec nasza czujność również musi pozostać na wysokim poziomie.

Zakupy za pośrednictwem internetu są bardzo popularne. Oszuści odpowiadają na ogłoszenia za pośrednictwem znanego komunikatora. Na telefon komórkowy wysyłają wiadomość z zapytaniem, czy ogłoszenie jest aktualne. Robią to wszystko, aby zdobyć nasze zaufanie. Następnie informują, że zapłacili za towar i proszą o wysyłkę. W wiadomości bardzo często załączone są linki do strony za pomocą, której sprzedający ma odebrać rzekomo przelane pieniądze. Po kliknięciu w link pieniądze jednak nie wpływają na jego konto, a kontakt z kupującym się urywa, co więcej pokrzywdzeni tracą swoje oszczędności.

Pozostań czujny kupując lub sprzedając towar przez internet, przestrzegaj kilku poniższych wskazówek, aby nie stać się ofiarą oszusta:

nie klikaj żadnych linków w widomości przesłanej sms-em, za pośrednictwem komunikatora, czy e-maila: odsyłacze te często prowadzą do sfałszowanych stron lub stron zainfekowanych szkodliwymi programami,

nie otwieraj załączników do wiadomości, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące nadawcy,

uważnie przyjrzyjmy się ofercie, która zawiera zaniżoną cenę w stosunku do innych ofert, szczególnie jeśli chodzi o telefony komórkowe lub inny sprzęt elektroniczny,

czytaj komentarze innych kupujących, duża liczba negatywnych może świadczyć o nieuczciwości sprzedającego,

wiele serwisów aukcyjnych proponuje ubezpieczenie transakcji oraz program zapewniający ochronę kupującym – skorzystajmy z niego,

unikajmy zakupów poza aukcją,

przy odbiorze zamówionej przesyłki sprawdzajmy zawsze jej stan, czy nie została uszkodzona i co się w niej znajduje,

korzystajmy z programu antywirusowego,

nie podawaj swoich danych osobowych,

nie pobieraj niczego z nieznanych stron internetowych.

komisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach