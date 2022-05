Przewoził nielegalnych imigrantów. Został aresztowany Data publikacji 19.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas policyjnej kontroli drogowej osobówki, przejeżdżającej drogą w gminie Prostki, okazało się, że kierowca wiezie czterech pasażerów - cudzoziemców. Ci mężczyźni nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie Polski. W konsekwencji kontroli 30-letni kierowca został tymczasowo aresztowany, a pozostali mężczyźni przekazani strażnikom granicznym.

Dzielnicowi na terenie gminy Prostki 14 maja br. zatrzymali do kontroli drogowej osobowe mitsubishi. Kierowcą tego pojazdu był 30-letni obywatel Ukrainy. W pojeździe znajdowało się także czterech innych cudzoziemców. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że to młodzi obywatele Afganistanu, którzy w Polsce znaleźli się nielegalnie. Żaden z mężczyzn nie powiedział dokąd jadą.

Pojazd został zabezpieczony, a mężczyźni zatrzymani. W samochodzie policjanci znaleźli woreczek foliowy najprawdopodobniej z amfetaminą. Kierowca przyznał, że to jego narkotyki.

30-letni kierowca już usłyszał zarzut dotyczący organizowania innym osobom nielegalnego przekroczenia granicy państwa. Na wniosek prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Zgodnie z kodeksem karnym za takie przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Pozostali mężczyźni zostali przekazani do dyspozycji Straży Granicznej.

(KWP w Olsztynie / mw)