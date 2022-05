25 maja - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - tematyczne webinary dotyczące zjawiska zaginięć małoletnich Data publikacji 19.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaginięcia małych dzieci i nastolatków będą motywem przewodnim dyskusji ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Itaka, operatora linii 116 000 - Telefonu w Sprawie Zaginionego Nastolatka. Webinary zorganizowane zostały w ramach projektu MSWiA „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”. Nieprzypadkowo odbywają się one w maju, w miesiącu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To święto obchodzone na całym świecie ustanowione zostało dla uczczenia pamięci zaginionych i nieodnalezionych dzieci, których symbolem jest kwiat niezapominajki.

Jakie są przyczyny zaginięć małoletnich? Co możemy zrobić aby zapobiec tym dramatycznym zdarzeniom, a także jak reagować w sytuacji gdy do nich dojdzie? Odpowiedź na te oraz na inne pytania związane z zaginięciami dzieci będzie można uzyskać uczestnicząc w zaplanowanych webinarach.

Webinar: "Przyczyny zaginięć dzieci i nastolatków: ucieczki" odbędzie się 20 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Bunt, problemy w domu, szykany ze strony rówieśników, a może niespełniona miłość? Przyczyn ucieczek jest wiele. Każdego roku, w UE odnotowuje się zaginięcia około ćwierć miliona dzieci. Największą grupę stanowią małoletni. Mylne postrzeganie uciekających dzieci i niezrozumienie ich zachowania, często prowadzą do konkluzji, że ucieczka to „poszukiwanie uwagi” lub „problem behawioralny”. Badania pokazują jednak, że ucieczka to przejaw i konsekwencja niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa. Sami uciekinierzy często określają ucieczkę jako próbę przesłania wiadomości, że coś złego dzieje się w ich życiu. Dlaczego wciąż postrzegamy ucieczki jako przejaw młodzieńczego buntu i jak możemy zmienić nasze, dorosłe myślenie o ucieczkach?

Gośćmi spotkania będą:

kom. Konrad Gajda funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, policjant o 21-letnim stażu w formacji, absolwent Wydziału Administracji SW im. Pawła Włodkowica w Płocku. Kierownik Sekcji Przewodników Psów Specjalnych MTR. Współtwórca koncepcji utworzenia Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP. Policjant z dużym doświadczeniem w obszarze poszukiwań osób zaginionych, ekspert w dziedzinie poszukiwań terenowych. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za swoje osiągnięcia zawodowe.

mgr Aleksandra Inatowicz - Łubiańska, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Z Fundacją ITAKA związana od prawie 3 lat. Pracuje w zespole poszukiwań osób zaginionych oraz na telefonach zaufania, oferując wsparcie psychologiczne nastolatkom oraz osobom zmagającym się z depresją. Doświadczenie w pracy z młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi zdobywała zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.

Podczas webinaru zostaną poruszone następujące tematy:

jak kwestia ucieczek wygląda z perspektywy nastolatków;

jakie są najgroźniejsze stereotypy dotyczące ucieczek i nastoletnich uciekinierów;

czy można mówić o schematach ucieczek?

w jaki sposób poszukiwani są nastoletni uciekinierzy?

co mogą zrobić rodzice i bliscy nastolatka, by zapobiegać ucieczkom

Webinar: "Przyczyny zaginięć dzieci i nastolatków: przyczyny i profilaktyka zaginięć małych dzieci" odbędzie się 25 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Małe dzieci mogą zaginąć, gdy zostaną pozostawione na podwórku, podczas powrotu ze szkoły, zakupów w markecie czy pobytu na plaży. Czasami oddalą się od rodzica tylko na chwilę, bo ich wzrok przyciągnęło urocze zwierzątko albo sklepowa wystawa. W zdecydowanej większości przypadków to ostrożność i czujność rodziców lub opiekunów może uchronić pociechę przed zaginięciem, zwłaszcza te najmłodsze dzieci. W Dniu Dziecka Zaginionego przypominamy o profilaktyce zaginięć oraz podpowiadamy co zrobić, gdy zaginie dziecko.

Rozmawiać będą goście z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji i z Fundacji ITAKA:

Gość CPOZ KGP: mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda , funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, policjantka o 29-letnim stażu w formacji, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w realizacji unijnego projektu "przygotowanie systemu Child Alert w Polsce" - specjalnego narzędzia dedykowanego poszukiwaniom zaginionych dzieci. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych w organizacji Amber Alert Europe . Autorka lub współautorka artykułów bądź publikacji poświęconych zjawisku zaginięć osób.

Gość Fundacja ITAKA: Agata Nowacka, Zespół Poszukiwań i Identyfikacji. Od ponad 10 lat związana z Fundacją ITAKA. Koordynuje pracę Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji oraz wspiera rodziny i bliskich osób zaginionych. Jako prelegentka uczestniczy w konferencjach i szkoleniach skierowanych do instytucji profesjonalnie zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych.

Podczas webinaru dowiesz się m.in.:

co zrobić, gdy zaginie kilkuletnie dziecko? Jakie powinny być pierwsze czynności wykonane przez rodziców?

jak zmieniała się skala zaginięć małych dzieci w Polsce na przestrzeni ostatnich lat?

czy i w jaki sposób można przygotować dziecko na sytuację zaginięcia?

jak uczyć dzieci rozpoznawać zagrożenie?

czym jest system Child Alert i kiedy jest uruchamiany?

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP - wyspecjalizowana komórka funkcjonująca całodobowo w ramach Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, odpowiedzialna za nadzór i koordynację spraw zaginięć na terenie całego kraju. Eksperci CPOZ KGP na bieżąco monitorując i analizując sprawy poszukiwawcze, włączają się również bezpośrednio w działania realizowane w tym obszarze przez jednostki organizacyjne Policji. Jednym z ważniejszych zadań CPOZ KGP było wdrożenie i obsługa systemu Child Alert, specjalnego narzędzia dedykowanego poszukiwaniom zaginionych dzieci.

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest polskim operatorem numeru 116 000, który w naszym kraju znany jest jako Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Numer obsługują 32 europejskie organizacje zrzeszone w federacji Missing Children Europe. W Polsce numer 116 000 wspiera finansowo Orange Polska i MSWiA.

