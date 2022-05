Szczęśliwy finał poszukiwań 36-latka Data publikacji 19.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 36-letniego mieszkańca powiatu jaworskiego, którego zaginięcie zgłosiła w poniedziałek jego matka. Ostatni raz mężczyzna był widziany w sobotę 14 maja br. na terenie dworca PKP w Głogowie. W trakcie oczekiwania na pociąg 36-latek wyszedł z budynku i ślad po nim zaginął. Zaniepokojeni członkowie rodziny poprosili o pomoc policjantów. Kryminalni natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Po dwóch dniach od zgłoszenia mężczyzna został odnaleziony przez policjantów cały i zdrowy na terenie Głogowa.

W poniedziałek, 16 maja 2022 roku, jaworscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu 36-latka. Mieszkaniec powiatu jaworskiego ostatni raz widziany był około godziny 01:00 w nocy na terenie dworca kolejowego w Głogowie, gdzie oczekiwał na pociąg do Jawora. W pewnym momencie mężczyzna opuścił budynek i ślad po nim zaginął. Początkowo zaniepokojona rodzina zaczęła szukać go na własną rękę, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Po zgłoszeniu zaginięcia 36-latka, do akcji wkroczyli jaworscy kryminalni, którzy natychmiast zaczęli działać, weryfikując każdy trop. Policjanci sprawdzali teren przyległy do głogowskiego dworca, noclegownie, czynne lokale gastronomiczne oraz stacje benzynowe.

Wczoraj około godziny 11:30, pod jednym z głogowskich marketów, jaworscy funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi zaginionego. Jak się okazało, faktycznie był to poszukiwany 36-latek. Na szczęście jego stan zdrowia był dobry i nie wymagał on pomocy medycznej. Mieszkaniec powiatu jaworskiego został przewieziony do miejsca zamieszkania, gdzie czekała na niego zaniepokojona rodzina.

Jak zgłosić zaginięcie?

Najlepiej osobiście w najbliższej jednostce Policji bądź dzwoniąc na numer alarmowy 112. Zgłaszając zaginięcie powinniśmy mieć przy sobie aktualne zdjęcie osoby zaginionej. Opiszmy dokładnie jej ubiór, rzeczy podręczne, które ta osoba miała przy sobie, jej znaki szczególne (blizny, tatuaże), choroby i leki, które zażywa. Przekażmy wszystkie informacje dotyczące osoby zaginionej. Nawet te, które wydają się mało istotne bądź wstydliwe, na przykład związane z trudną sytuacją w domu. Ma to duże znaczenie dla organizacji i skuteczności poszukiwań. Ważne jest również, aby skontaktować się z innymi członkami rodziny, sąsiadami i znajomymi. Prowadząc poszukiwania, funkcjonariusze wykonują szereg czynności, jak na przykład rozmowy z najbliższymi czy sprawdzenie miejsca ostatniego pobytu zaginionego. Ma to na celu ustalenie lokalizacji, w której może znajdować się osoba zaginiona. Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania zaginionej/ego jest poważnie traktowany i sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest, aby każda informacja na temat osoby zaginionej trafiła do policjantów.

(KWP we Wrocławiu / kp)