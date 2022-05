6 i 2-latek bez opieki poruszali się ruchliwą drogą krajową. Mundurowi pomogli im bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 19.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch małych chłopców z gminy Bochnia niepostrzeżenie wyszło z domu i znalazło się na ruchliwej drodze krajowej nr 94. Chłopcy szli poboczem, kiedy zostali zauważeni przez patrolujących ten rejon mundurowych. Policjanci pomogli im bezpiecznie dotrzeć do domu.

We wtorek, 17 maja 2022 r. bocheńscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali drogę krajową nr 94. Tuż po godzinie 18.00, w Bochni na ulicy Brzeskiej zauważyli idących poboczem drogi dwóch chłopców. Jeden z nich prowadził hulajnogę elektryczną, natomiast drugi jechał na rowerku biegowym.

Policjanci zatrzymali radiowóz obok nich i zapytali o ich wiek. Starszy z chłopców przekazał, że ma 6 lat, a jego brat 2 lata. Obaj mieli wyjść z domu bez wiedzy rodziców, stąd na ruchliwej drodze krajowej znajdowali się bez opieki. Policjanci pomogli im dotrzeć do domu, który znajdował się niedaleko od miejsca ich znalezienia. Mundurowych zauważyła zdenerwowana matka chłopców. Kobieta oświadczyła, że w momencie, w którym zajmowała się pracami na roli, dzieci oddaliły się, a ona sama natychmiast po zorientowaniu się, że ich nie ma, rozpoczęła ich poszukiwania.

Pamiętajmy - ustawa Prawo o ruchu drogowym określa, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Apelujemy, aby w sposób właściwy sprawować opiekę nad dziećmi oraz o to, żeby nie pozostawiać ich bez opieki. Przypominajmy dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o tym, że mogą zwrócić się o pomoc do osób, które nie są anonimowe - policjantów i innych służb. Uczmy też dzieci tego, jak się nazywają, gdzie mieszkają, numerów telefonów kontaktowych i alarmowych.

(KWP w Krakowie / sc)