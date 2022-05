Ćwiczenia policjantów i służb ratowniczych na wodach Zalewu Koronowskiego Data publikacji 19.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu prowadzenia łodzi służbowych, ratownictwa wodnego w trudnych warunkach atmosferycznych” – takie było założenie ćwiczeń zorganizowanych nad Zalewem Koronowskim przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Warunki atmosferyczne tego dnia były doskonałe, a przygotowane ćwiczenia widowiskowe. W codziennej służbie niestety bywa zdecydowanie trudniej.

Doskonalenie i podnoszenie umiejętności ratowniczych policjantów oraz sprawdzenie gotowości służb do podejmowania poszukiwań osób zaginionych na terenach wodnych i przywodnych było celem przygotowanych ćwiczeń.

Nad Zalew Koronowski do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej przyjechali policjanci z komend w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy, Inowrocławiu, Świeciu, Żninie, Radziejowie, Rypinie i Tucholi, a także ratownicy WOPR z Kruszwicy, Włocławka, Lipna, Torunia oraz strażacy PSP JRG 1 w Bydgoszczy. W ćwiczeniach wykorzystano łodzie, skutery wodne, quady, platformę ratowniczą, sonar poszukiwawczy, a nawet dron. W scenariuszu przewidziano także udział psów szkolonych do działań poszukiwawczych i ratowniczych Sekcji Psów Ratowniczych Lipnowskiego WOPR.



Celem przygotowanego pokazu było skoordynowanie działania służb ratowniczych oraz policji na wodzie, a także zaprezentowanie specjalistycznego sprzętu do poszukiwań celowych na wodzie i w miejscach trudno dostępnych, będącego na wyposażeniu WOPR we Włocławku.

Prezentacja możliwości wykorzystania jednostek WOPR i PSP w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych wypadła imponująco.



Wszystkiemu bacznie przyglądali się Szefowie służb, wśród których nie mogło zabraknąć Wojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza, Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kaczmarka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej płk Andrzeja Gniota, Prezesa WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego P. Macieja Banachowskiego, a także nadinsp. Piotra Leciejewskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Wśród obserwujących ćwiczenia funkcjonariuszy obecna była Komendant OSSW w Suchej ppłk Beata Demut.



Ćwiczenia dobitnie pokazały jak ważne jest współdziałanie i koordynacja pracy poszczególnych służb w akcji ratowniczej czy poszukiwawczej w okolicach, gdzie już wkrótce ciepłe dni i letnia pogoda przyciągną wielu turystów, plażowiczów i urlopowiczów.