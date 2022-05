Policjanci zatrzymali kuriera, który współpracował z oszustami Data publikacji 20.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego z przeworskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. 24-latek zatrudnił się jako kurier i odebrał pieniądze od seniorki z powiatu przeworskiego. Przekazana suma 40 tysięcy złotych miała rzekomo polubownie załatwić sprawę wypadku drogowego jej siostrzenicy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty popełnienia przestępstwa.

W miniony czwartek policjanci przyjęli zgłoszenie o oszustwie. Z przekazanych informacji wynikało, że na telefon stacjonarny 72-letniej mieszkanki powiatu przeworskiego zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że jej siostrzenica spowodowała wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze, aby uniknęła więzienia. Następnie słuchawkę przejęła inna kobieta, która podała się za policjantkę i poleciła przekazać umówioną kwotę kurierowi. Seniorka uwierzyła oszustom i straciła 40 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze pracujący nad tą sprawą gromadzili materiał dowodowy, sprawdzali każdy trop, który mógłby pomóc w ustaleniu sprawcy. W toku prowadzonych czynności ustalili, że mężczyzna, który odebrał pieniądze od seniorki, mógł poruszać się bmw. Policjanci z wydziału kryminalnego z Przeworska dotarli do właściciela auta i potwierdzili, że to on był kurierem. 18 maja br., został zatrzymany. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego.

Wyjaśniając okoliczności tej sprawy policjanci ustalili, że mężczyzna za pośrednictwem portali internetowych szukał pracy. 24-latek znalazł ogłoszenie, które go zainteresowało. Zadzwonił pod podany numer telefonu, a po jakimś czasie skontaktowała się z nim osoba i zaproponowała mu pracę w charakterze kuriera. Jego zadanie miało polegać na odbiorze przesyłek od konkretnych osób. W taki właśnie sposób mieszkaniec powiatu łańcuckiego rozpoczął współpracę z szajką oszustów działających metodą „na policjanta”. I to właśnie on odebrał pieniądze od 72-letniej mieszkanki Gminy Tryńcza.

Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że funkcjonariusze nigdy nie żądają od nikogo pieniędzy. Nie proszą też o ich przekazanie, przelanie na jakieś konto oraz pozostawienie w umówionym miejscu w zamian za załatwienie jakiejś sprawy. Policjanci apelują również do bliskich osób starszych, by mówili im o zagrożeniach ze strony takich oszustów i ustalili sposób postępowania w podejrzanych sytuacjach. O każdej próbie wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 112 lub dzwoniąc do dyżurnego Policji.

(KWP w Rzeszowie / mw)