Wodzisławscy kryminalni ujawnili prawie 4 kg narkotyków

Data publikacji 20.05.2022

Kilka dni temu kryminalni z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali 62-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego. W pomieszczeniach wynajmowanych przez zatrzymanego policjanci ujawnili ponad 3,7 kilograma różnego rodzaju środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. W sprawę zamieszany jest również właściciel budynku, który wynajmował mężczyźnie pomieszczenia. Wobec 62-latka sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

9 maja 2022 roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim zatrzymali na terenie Marklowic dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Jeden z mężczyzn na widok Policji podjął próbę ucieczki i pozbycia się dowodów poprzez wyrzucenie woreczka foliowego z zawartością na pobocze. Po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany przez wodzisławskich stróżów prawa. Kolejne czynności wykonane przez śledczych pozwoliły na ustalenie miejsca, w którym mężczyzna przetrzymywał znaczną ilość środków odurzających. W trakcie przeszukania jednego z budynków na terenie Marklowic policjanci ujawnili ponad 3,7 kilograma zakazanych substancji.

Jak się okazało, oprócz 62-latka, do którego należały środki odurzające, w proceder zamieszany był również właściciel budynku, który wynajmował pomieszczenia podejrzanemu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 62-letnego mieszkańca powiatu wodzisławskiego. W stosunku do właściciela budynku zastosowany został policyjny dozór. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)