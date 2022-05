Miała pomagać schorowanej 90-letniej sąsiadce, a przez kilka tygodni po prostu ją okradała Data publikacji 20.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przychodziła do mieszkającej w centrum Wałbrzycha 90-latki, bo ta w związku z chorobą potrzebowała codziennej pomocy. Okazało się jednak, że prawdziwa motywacja 44-latki była zupełnie inna. Podczas każdego pobytu w mieszkaniu seniorki – kiedy tylko nadarzała się okazja – kobieta wykradała zaoszczędzone przez pokrzywdzoną pieniądze. Policjanci zespołu operacyjno-rozpoznawczego drugiego komisariatu, którzy zatrzymali podejrzaną bezpośrednio po zgłoszeniu, ustalili, że straty 90-latki wyniosły aż 30 tysięcy złotych.

Wałbrzyscy funkcjonariusze o sprawie zostali powiadomieni przedwczoraj. Z informacji uzyskanych od córki pokrzywdzonej oraz samej seniorki wynikało, że 44-latka przychodziła w odwiedziny do 90-latki przez kilka ostatnich tygodni. Kiedy sąsiadka zorientowała się, gdzie starsza kobieta trzyma gotówkę, zaczęła wykorzystywać jej podeszły wiek i nieuwagę. Praktycznie codziennie wykradała od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Łącznie w okresie od 25 kwietnia do 18 maja z mieszkania seniorki zniknęło 30 tysięcy złotych.

Bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia mundurowi pionu kryminalnego drugiego komisariatu udali się na ul. Mickiewicza, gdzie w jednym z mieszkań zatrzymali 44-latkę. W trakcie przesłuchania podejrzana złożyła wyjaśnienia i przyznała się do popełnienia przestępstwa. Złodziejka stanie teraz przed sądem. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk