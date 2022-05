Policjant z grupy Speed wracając ze służby pomógł potrąconej pieszej Data publikacji 20.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z podlaskiej grupy Speed wracając ze służby pomógł pieszej potrąconej na przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło wczoraj po południu na ulicy Radzymińskiej w Białymstoku. Młodszy aspirant Marek Trzeciak, który na co dzień jest również ratownikiem medycznym, opatrzył 54-latce stopę i zatamował krwawienie. Kobieta w rezultacie trafiła pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 19.05.2022 r., po południu, na ulicy Radzymińskiej kierowca bmw potrącił pieszą przechodzącą przez przejście dla pieszych. Na ten wypadek najechał policjant z grupy Speed, który wracał ze służby. Młodszy aspirant Marek Trzeciak od razu pobiegł sprawdzić czy kobieta nie potrzebuje pomocy medycznej. Poszkodowana była przytomna, ale miała uraz stopy. Policjant, który na co dzień jest również ratownikiem medycznym, zabrał z samochodu swoją torbę medyczną i przystąpił do udzielania jej pierwszej pomocy. Mł. asp. Trzeciak opatrzył jej stopę i zatamował krwawienie. Czekając na przybycie załogi karetki pogotowia sprawdził również czy kobieta nie ma innych, niewidocznych urazów i zebrał informacje potrzebne medykom. Opatrzoną poszkodowaną przekazał załodze karetki pogotowia, która trafiła do szpitala.

(KWP w Białymstoku / mw)