Trzecie miejsce w kategorii służb mundurowych podczas III Piławskiej Skały dla wałbrzyskiego policjanta sierż. szt. Rafała Jankowskiego Data publikacji 20.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Piławie Górnej odbyły się zawody sportowe pn. III Piławska Skała. Do biegu terenowego, który półmetek miał na dnie tamtejszej kopalni kruszywa, zgłosiło się łącznie ponad 200 zawodników i zawodniczek. Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu godnie reprezentował sierż. szt. Rafał Jankowski, który zajął trzecie miejsce w kategorii służb mundurowych na dystansie 11 km.

Wieloletnie zaangażowanie w aktywny i sportowy tryb życia wałbrzyskich policjantów cały czas przynosi pozytywne efekty. W poprzednią niedzielę pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji II w Wałbrzychu sierż szt. Rafał Jankowski przebiegł dystans 11 km w czasie 50 minut 23 sekundy. Taki wynik pozwolił mu zająć trzecie miejsce w klasyfikacji służb mundurowych. W kategorii M30 nasz funkcjonariusz był natomiast 14, a w klasyfikacji OPEN 40. Zwycięzca do mety dotarł w czasie 37 minut i 33 sekund.

Sierż. szt. Rafał Jankowski to policjant z kilkunastoletnim stażem. Biegami zajmuje się od 2017 roku, kiedy to wspólnie z przyjaciółmi założył grupę biegową „Predators Wałbrzych”. Miesięcznie podczas treningów pokonuje dystans od 80 do 100 km. Gratulujemy i życzymy naszemu funkcjonariuszowi dalszych sukcesów sportowych.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KMP w Wałbrzychu

podkom. Marcin Świeży