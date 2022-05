Policyjny dron obserwował zachowanie kierowców Data publikacji 20.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubelskiej drogówki przyglądali się zachowaniu kierowców na jednym ze skrzyżowań o ruchu okrężnym w Lublinie. Przy pomocy drona sprawdzali czy kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami. Jak się okazało, nie wszyscy respektowali obowiązujące tam przepisy. Dzięki czujnemu oku kamery wpadła 22-latka, która nie dość, że przejechała na czerwonym, to była nietrzeźwa.

Film Nagranie z policyjnego drona.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z policyjnego drona.mp4 (format mp4 - rozmiar 28.37 MB)

Wczoraj na jednym ze skrzyżowań o ruchu okrężnym policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie obsługujący drona przy wsparciu funkcjonariuszy z drogówki z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie po raz kolejny prowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tym razem na miejsce kontroli wybrano rejon skrzyżowania ulicy Nadbystrzyckiej z ulicą Jana Pawła II. Jak wynika z obserwacji policjantów, jest to miejsce, w którym dochodzi do zdarzeń drogowych, które były wynikiem między innymi niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Nowoczesne wyposażenie Policji coraz częściej wspomaga pracę policjantów, zapewniając skuteczną walkę z niezdyscyplinowanymi uczestnikami ruchu drogowego. Takim narzędziem jest między innymi policyjny dron, za pomocą którego policjanci obserwują zachowania kierowców i pieszych z podniebnej przestrzeni. Bezzałogowy statek powietrzny pozwala policjantom na rejestrowanie zachowań na drodze z dużej odległości z bardzo dużą dokładnością i przejrzystością. Funkcjonariusze, którzy obsługują drona, gdy ujawnią wykroczenie z powietrza, przekazują informacje do najbliższego patrolu ruchu drogowego, który podejmuje interwencję wobec kierującego łamiącego przepisy drogowe. Jest to bardzo skuteczna walka z nieodpowiedzialnymi uczestnikami ruchu, szczególnie w obrębie skrzyżowań czy przejść dla pieszych.

Podczas wczorajszych działań z użyciem drona funkcjonariusze ujawnili 22-latkę kierującą audi, która nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej i przejechała przez rondo na „czerwonym”. Podczas kontroli okazało się, że 22-letnia mieszkanka Lublina jest nietrzeźwa. Badanie alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w jej organizmie. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Teraz o jej dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi jej między innymi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Młoda mieszkanka Lublina odpowie także za popełnione wykroczenie drogowe.

Apelujemy do kierujących i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy, że to od wszystkich użytkowników dróg, zależy bezpieczeństwo na drodze nas wszystkich.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek