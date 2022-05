Wspólne działania Policji i mediów przeciw oszustom Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemal każdego dnia policjanci otrzymują zgłoszenia o różnego rodzaju oszustwach. Aby obronić się przed działaniem przestępców, musimy być przede wszystkim ostrożni, dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, przy współpracy z Telewizją Sędziszów Małopolski, przygotowała cykl publikacji dotyczących metod działania przestępców. Jednym z nich jest oszustwo na BLIK, które polega na wyłudzeniu kodu do płatności.

Znajomy w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym prosi Cię o pilną pomoc i przesłanie pieniędzy z wykorzystaniem kodu BLIK?. Uważaj może to być oszustwo! Celem przestępców posługujących się tą metodą jest wyłudzenie kodu BLIK i szybka realizacja transakcji z jego użyciem. Oszuści wykorzystują w tym przypadku przede wszystkim łatwowierność ofiar. Za pośrednictwem komunikatora dostajesz informację od znajomego o tym, że np. zgubił portfel i szybko potrzebuje wsparcia finansowego. Wysyłasz mu kod BLIK, on realizuje wypłatę w bankomacie, a Ty autoryzujesz transakcję w aplikacji swojego banku.

Niby wszystko w porządku. Problem w tym, że to wcale nie był Twój znajomy, tylko cyberprzestępca, który włamał się na jego profil, by wysłać wiadomość.

Jak się nie dać oszukać?

1. Gdy, ktoś prosi Cię o pieniądze za pośrednictwem maila bądź komunikatora internetowego pod żadnym pozorem nie klikaj w przesłany link i nie podawaj kodu BLIK. Zadzwoń do znajomego i przekonaj się, czy to naprawdę on wysłał wiadomość.

2. Pamiętajmy o tym, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nie przesyłać ich na podane przez obce osoby numery kont, nie podawać nikomu danych do logowania na nasze konta bankowe, nie przekazywać obcym osobom kodów do płatności mobilnych.

3. Zadbajmy o prawidłowe zabezpieczanie swoich danych osobowych, haseł i numerów dostępowych do portali i komunikatorów.

4. Jeżeli cokolwiek wzbudza Twoje wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa transakcji, niezwłocznie skontaktuj się bankiem.

Film blik.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik blik.mp4 (format mp4 - rozmiar 17.85 MB)