STOP #FAKENEWS Data publikacji 23.05.2022 Plotki potrafią wyrządzić wiele krzywdy, często wprowadzając zamieszanie i niepokój społeczny. Dlatego też świebodzińscy policjanci dementują fałszywe informacje o rzekomych atakach i przestępstwach popełnianych przez obcokrajowców na terenie powiatu świebodzińskiego. Nie odnotowaliśmy również zwiększonej liczby interwencji, związanych z osobami innych narodowości, które miałyby atakować obywateli Polski czy popełniać przestępstwa na ich szkodę. Są to tak zwane „fake newsy"! Pamiętajmy również, że publiczne nawoływanie do przemocy w związku z czyimś pochodzeniem, wiarą czy przekonaniami jest przestępstwem.

Czasami plotka potrafi wyrządzić więcej krzywdy niż fizyczny czyn. Rozsiewający ją ludzie często nie zdają sobie sprawy, że nie znają wszystkich faktów i zasłyszane „pewne” informację uznają z góry za prawdziwe. Ta sama plotka ponadto bardzo często ewoluuje, rozrasta się tworząc niebezpieczne napięcia w różnych środowiskach. W ostatnim czasie, w mediach społecznościowych zauważyliśmy wpisy o rzekomych atakach i przestępstwach popełnianych przez obcokrajowców. Świebodzińscy policjanci z całą stanowczością dementują te informacje. Te fałszywe wiadomości to tak zwane „fake newsy”, mogące służyć wywołaniu agresji i napięć społecznych, nie polegają na prawdzie. Nie odnotowaliśmy również zwiększonej liczby interwencji, związanych z osobami innych narodowości, które miały by atakować obywateli naszego kraju. Zauważalna za to jest tworząca się „w sieci” retoryka osób na siłę doszukujących się tego typu zdarzeń związanych z cudzoziemcami. Nie ma w niej jednak sensu, ponieważ mylnie kojarzy się ją z postawą patriotyczną. Nienawiść do „obcych” nie jest wyznacznikiem miłości do ojczyzny. Można mieć ją w sercu, a jednocześnie wspierać i pomagać innym. Może się zdarzyć, że retoryka przemocy i nienawiści doprowadzi do niepokoi społecznych. Osoby propagujący idee w których każdy „obcy lub inny” powinien zostać wyrzucony, stłamszony lub powinien się ukrywać ze swoimi przekonaniami, wiarą lub pochodzeniem budują nastroje, które mogą doprowadzić do przemocy lub jak uczy historia, nawet do wojen. Przypominamy również, że publiczne nawoływanie do przemocy na tle narodowościowym, etnicznym czy w związku z przekonaniami politycznymi jest przestępstwem. Apelujemy o zgłaszanie przypadków publicznego nawoływania do przemocy w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które swoimi kłamstwami i niezrozumiałą mową nienawiści próbują doprowadzić do krzywdzenia innych.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie