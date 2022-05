Kolejny członek zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami luksusowych pojazdów zatrzymany Data publikacji 23.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w toku śledztwa prowadzonego w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami luksusowych pojazdów, zatrzymali 37-letniego krakowianina. To 16. podejrzany w tej sprawie i zarazem ostatni z przestępczej grupy. Zadaniem mężczyzny były kradzieże samochodów i transportowanie ich do „dziupli”. Zatrzymany usłyszał 6 zarzutów.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały, zajmują się sprawą zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami wysokiej klasy pojazdów na terenie województwa małopolskiego i innych województw.

Jak ustali śledczy, członkowie przestępczej grupy w okresie od lipca 2019 do grudnia 2019 oraz od sierpnia 2020 do stycznia 2021 roku dokonywali kradzieży ekskluzywnych samochodów (m.in. marek Audi, BMW, Jaguar, Land Rover i Porsche) z ulic i posesji na terenie powiatu krakowskiego, jak i innych miejsc województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Kradzieży, dokonywali głównie metodą na tzw. walizkę, przechwytując sygnał nadawany z kluczyka właściciela pojazdu. Kradzione pojazdy po ich rozbiórce w "dziuplach" sprzedawali albo na części, albo w całości do paserów.

W toku prowadzonego śledztwa policjanci zatrzymali w sumie 15 podejrzanych.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze przystąpili do zatrzymania kolejnego członka szajki, który według ustaleń śledczych zajmował się kradzieżą aut metodą „na walizkę” oraz transportowaniem ich do „dziupli”. 19 maja br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, realizując postanowienie Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały, zatrzymali 37-letniego krakowianina w miejscu jego zamieszkania.

Podejrzany został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a kolejnego dnia doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał 6 zarzutów dotyczących: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się kradzieżą pojazdów, udziału wspólnie z innymi osobami w kradzieżach czterech pojazdów i usiłowania kradzieży kolejnego samochodu. Prokurator zastosował wobec 37-latka środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. 37-letniemu złodziejowi grozi do 15 lat więzienia ponieważ przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy.

O wcześniejszych realizacjach w tej sprawie pisaliśmy w komunikatach:

(KWP w Krakowie / mw)