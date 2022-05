Właścicielka agencji pocztowej oszukiwała klientów Data publikacji 23.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z siemianowickiego referatu do walki z przestępczością gospodarczą przedstawili 22 zarzuty właścicielce agencji pocztowej. Kobieta, zamiast przekazywać wpłaty wskazanym przez klientów odbiorcom, przywłaszczała je. Proceder oszustki wyszedł na jaw po licznych reklamacjach, składanych do centrali przez pokrzywdzonych, którzy otrzymywali monity za niezapłacone należności. 48-letnia siemianowiczanka przywłaszczyła w ten sposób pieniądze w kwocie blisko 50 tysięcy złotych.

Śledczy skrupulatnie gromadzili dowody w tej sprawie i w wyniku przeprowadzonych działań zatrzymana usłyszała 22 zarzuty przywłaszczenia pieniędzy. Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyjaśniła, że do takiego postępowania zmusiła ją trudna sytuacja materialna. Za popełnione przestępstwa podejrzanej grożą 3 lata więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)