Słowa wdzięczności skierowane do policjantów za odnalezienie poloneza

Czasami jest tak, że jakaś rzecz, mimo utraty wartości pieniężnej, ma dla nas dużą wartość sentymentalną. Tak też było w przypadku właściciela poloneza, któremu skradziono wspomniane auto mające dla niego właśnie taką wartość. Mężczyzna podziękował policjantom za odzyskanie pojazdu i zaangażowanie w sprawie.

Do kradzieży doszło 13 maja 2022 r. Sprawca wszedł w nocy na teren jednej z posesji w gminie Białe Błota i ukradł zaparkowanego tam poloneza. Fakt ten pokrzywdzony zgłosił policjantom w komisariacie w Białych Błotach. Ruszyły działania mające na celu odnalezienie auta i zatrzymanie sprawcy kradzieży. Do sprawy włączyli się kryminalni z bydgoskiej komendy.

Trop prowadził do 18-letniego mieszkańca powiatu nakielskiego. Już następnego dnia mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący kradzieży auta. Ponadto policjanci odzyskali skradzionego poloneza, który został przekazany właścicielowi.

Wdzięczny właściciel auta podziękował policjantom zaangażowanym w sprawę, przesyłając mailowo poniższe słowa:

Chciałbym złożyć spóźnione, ale szczere podziękowania dla Policjantów z Komisariatu Policji w Białych Błotach, (…) oraz innych zaangażowanych za niezwykle szybką i zorganizowaną akcję w odnalezieniu skradzionego 13.05.2022 pojazdu marki FSO Polonez. Cała procedura przebiegła niesamowicie sprawnie. Po 10 minutach od zgłoszenia do dyspozytora 112 otrzymałem telefon z Komisariatu Białe Błota z prośbą o stawiennictwo. Tam już w czasie przesłuchania prowadzone były czynności, które później przyczyniły się do odnalezienia auta. (…). Samochód finalnie odnalazł się w całości po ok 12h od zaginięcia (…). Następnego dnia otrzymałem informację o zatrzymaniu sprawcy, co było wisienką na torcie w tak dobrze przeprowadzonych działaniach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wielką pomoc w odzyskaniu auta o sentymentalnej wartości, życzę dalszych sukcesów i gratuluję wspaniałej organizacji i zaangażowania!

(KWP w Bydgoszczy / mw)