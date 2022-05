Podziękowania dla policjantów za skuteczne działania poszukiwawcze

Dla policjantów największą nagrodą za wykonaną pracę jest radość osób, którym udało się pomóc. Słowa uznania tych, którym mundurowi przyszli na ratunek, są niesamowitą motywacją do dalszej wytężonej służby i dają siłę do przezwyciężania napotkanych trudności. Tym razem zaangażowanie funkcjonariuszy w intensywne i skuteczne działania poszukiwawcze zostało docenione przez żonę osoby zaginionej, która postanowiła na papier przelać wyrazy wdzięczności za uratowanie jej schorowanego małżonka. Kobieta w liście, który wysłała do Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, dziękuje policjantom za „(…) empatyczne podejście do sprawy, profesjonalizm i perfekcjonizm w wykonywaniu obowiązków służbowych”.