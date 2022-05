Policyjni wodniacy pomogli windsurferom Data publikacji 23.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę, policyjni wodniacy z Posterunku Policji w Michałowie, pomogli pływającemu po zalewie mężczyźnie. Na wzburzonym akwenie Siemianówki surferowi złamał się element łączący żagiel z deską. Pomóc chciał mu kolega, jednak nie dał rady dopłynąć do znajomego. Na szczęście w pobliżu znajdowali się wodniacy z Michałowa, którzy pomogli windsurferom.

W sobotę po południu, 21 maja 2022 r. nad zalewem w Siemianówce, wodniacy z Posterunku Policji w Michałowie, zauważyli wołającego o pomoc mężczyznę na desce windsurfingowej. Mężczyzna powiedział, że nie jest w stanie dopłynąć do znajomego, żeby pomóc mu w wymianie uszkodzonej części deski. Słysząc to mundurowi natychmiast popłynęli we wskazane miejsce wraz z potrzebnym surferowi elementem.

Chwilę później, na środku akwenu, policjanci zauważyli dryfującego na wodzie mężczyznę, któremu pomogli wymienić uszkodzoną część. 41-latek, po krótkim odpoczynku i naprawie sprzętu stwierdził, że spróbuje sam dopłynąć do brzegu. Mundurowi asekurowali surfera z bezpiecznej odległości w drodze na brzeg.

(KWP w Białymstoku / sc)

