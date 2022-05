Zatrzymani podejrzani o organizowanie nielegalnych gier hazardowych Data publikacji 24.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o organizowanie gier hazardowych na niezarejestrowanych automatach i czerpaniu z tego korzyści finansowych. W śledztwie występuje 15 podejrzanych i przejęto 350 urządzeń służących do gier.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (KAS) wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku wyjaśniają okoliczności, sposób działania i osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa skarbowe, głównie o organizowanie nielegalnego hazardu w kilkudziesięciu obiektach m.in. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od 2015 do 2016 roku, kiedy to funkcjonariusze zaczęli zamykać kolejne punkty gier hazardowych, przejmując automaty. Przeprowadzono łącznie około 120 kontroli takich punktów.

W efekcie kolejnych działań, łącznie przejęto około 350 sztuk automatów o wartości około 4,2 mln zł oraz blisko 600 tys. zł. Czynności w śledztwie były przede wszystkim ukierunkowane na ustalenie osób organizujących nielegalną działalność oraz współpracujących z nimi. W wyniku współpracy policjantów CBŚP, funkcjonariuszy KAS i prokuratorów ustalono, że w organizowanie nielegalnych gier hazardowych mogą być zamieszani głównie mieszkańcy Olsztyna i najbliższej okolicy.

Podczas przeprowadzonej realizacji zatrzymano 14 osób i jedna zgłosiła sie do prokuratury. W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku przedstawiono im zarzuty popełniania przestępstw karnych skarbowych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i dodatkowo dwóm mężczyznom grozi odpowiedzialność za kierowanie gangiem. Na poczet grożących kar i grzywien zabezpieczono 180 tys. zł oraz biżuterię wartą około 40 tys. zł. W trakcie działań zabezpieczono również pistolet Walter P-99 kal. 9 mm, 2 rewolwery czarnoprochowe i wiatrówkę.

Sprawa jest rozwojowa.

Film: KAS; zdjęcia: CBŚP i KAS