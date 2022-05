Niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejeździe kolejowym Data publikacji 23.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejowy monitoring zarejestrował niebezpieczne zachowanie kierowcy skody. Mężczyzna wjechał na przejazd kolejowy pomimo opuszczonych rogatek i włączonej sygnalizacji o nadjeżdżającym pociągu.

W sobotni poranek w Prostyni w gminie Małkinia Górna na przejeździe monitoring kolejowy zarejestrował niebezpieczną sytuację. Kierowca skody 82-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego wjechał autem na przejazd przy zamkniętych rogatkach i włączonej sygnalizacji świetlnej zakazującej wjazdu na przejazd kolejowy. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy zmusiło maszynistę pociągu relacji Ełk – Wrocław Główny do gwałtownego hamowania. Kierowca swoim zachowaniem mógł doprowadzić do wielkiej tragedii. Całe zdarzenie zarejestrowały dwie kamery kolejowego monitoringu. Małkińscy policjanci ustalili kierowcę auta, 82-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego został wczoraj ukarany mandatem w kwocie 2000zł.

Apelujemy do kierowców o więcej zdrowego rozsądku i nie igranie z własnym życiem. Wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy opuszczonych rogatkach to tylko jeden krok do tragedii. Pamiętajmy, że maszynista prowadzący skład pociągu o wadze kilku tysięcy ton nie zatrzyma natychmiast pojazdu, a przy zderzeniu pociągu z autem z tego drugiego niewiele zostanie.

